L’aeroporto di Brescia Montichiari ospita la visita istituzionale dell’On. Salvatore Deidda, Presidente della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati

Nel pomeriggio di ieri 7 luglio, l’aeroporto di Brescia Montichiari ha accolto la visita del Presidente della Commissione Trasporti, Poste e Telecomunicazioni della Camera dei Deputati, on. Salvatore Deidda, e della sua delegazione, finalizzata ad un approfondimento sulle attività e i progetti di sviluppo dello scalo.

La delegazione parlamentare guidata dal Presidente Deidda era composta tra gli altri dalle Onorevoli Cristina Almici e Simona Bordonali e dal Senatore Giampietro Maffoni. Inoltre erano presenti il Sindaco di Montichiari, rappresentanti della Provincia e della Regione e delle categorie economiche.

Nel corso dell’incontro, il management del Gruppo SAVE e di Catullo, alla presenza di una rappresentanza dell’associazione nazionale Aeroporti 2030 e della Direzione Territoriale di ENAC, ha presentato agli ospiti il piano di sviluppo delineato nel Master Plan al 2030 dal valore complessivo stimato di 100 milioni di euro, approvato in via definita il 29 maggio 2025, al termine di un lungo iter burocratico durato circa dieci anni. Alla presentazione è seguita una visita all’infrastruttura comprendente sia gli spazi operativi e logistici, che il piazzale aeromobili.

Posizionato al centro di un bacino industriale tra Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna che genera oltre il 50% dell’export italiano, Montichiari è l’unico scalo nazionale individuato nel Piano Nazionale degli Aeroporti in via d’approvazione come aeroporto totalmente dedicato all’attività cargo. Hub di Poste Italiane e gateway di DHL, con un mix di spedizioni composto principalmente da beni industriali e macchinari, agroalimentare, aerospace e difesa, nel 2024 l’aeroporto ha gestito complessivamente 38.500 tonnellate di merce.

Con l’approvazione del Master Plan, il gestore dello scalo potrà finalmente realizzare appieno le infrastrutture necessarie all’ulteriore sviluppo del traffico cargo, intercettando anche quei flussi oggi diretti via strada su aeroporti del Nord Europa, a favore della crescita economica del territorio servito e dell’intero Paese. La proiezione di crescita al termine del Master Plan è di un raddoppio dei volumi ad oggi trasportati.

Nel frattempo, a partire dal 2015, in attesa del via libera al piano di sviluppo, il Gruppo ha già realizzato investimenti per circa 20 milioni di euro, destinati principalmente alla riqualifica della pavimentazione di pista, alla realizzazione del magazzino e-commerce, dell’hangar e magazzini.

In questa stessa ottica di anticipazione, ove possibile, delle opere previste nel Master Plan, sono attualmente in corso i lavori di un nuovo magazzino di circa 4.500 mq, disponibile entro la prima metà del 2026, e di un secondo magazzino di 10.000 mq, utilizzabile dai primi mesi del 2027.

In tutto l’arco del Master Plan saranno inoltre eseguiti tutti i lavori a supporto dell’operatività, relativi a illuminazione, impianti, manutenzioni straordinarie, ponendo un’attenzione trasversale alla sostenibilità.