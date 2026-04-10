Confagricoltura, nuova sede a Isola della Scala

De Togni: “Potenzieremo i servizi per le aziende agricole, che sono oltre 200 nella zona”

Verona, 10 aprile 2026

Inaugurata oggi la nuova sede di Confagricoltura a Isola della Scala, in via Cesare Battisti, strada centrale del Comune, che è il centro pulsante della pianura veronese. L’ufficio sarà il punto di riferimento di oltre 250 aziende agricole, che operano in un ampio territorio comprendente Comuni limitrofi come Oppeano, Sorgà, Erbé e Vigasio.

A tagliare il nastro è stato il presidente di Confagricoltura Verona, Alberto De Togni, affiancato da Luigi Mirandola, sindaco di Isola della Scala e Sara Moretto, consigliere provinciale in rappresentanza della presidenza. Era presente Martina Conforti per Avepa, l’Agenzia veneta per i pagamenti.

“È un importante potenziamento, questo, che Confagricoltura fa su Isola della Scala – ha dichiarato Alberto De Togni, presidente di Confagricoltura Verona -. In questa località avevamo un piccolo ufficio, ma ora abbiamo deciso di investire su una nuova sede più ampia, posizionata sulla via principale del paese, perché riteniamo di dover ricoprire una presenza più importante e qualificata in una zona strategica per l’agricoltura veronese. Dal riso agli allevamenti da carne, passando per il tabacco e le orticole, Isola della Scala è un territorio vocato per la produzione d’eccellenza e presenta aziende di rilievo, anche per dimensioni, che necessitano di un servizio ad ampio raggio. Oggi sono tante le problematiche che richiedono un supporto, vedi le avversità atmosferiche, la sicurezza, la formazione e la gestione del personale, le domande Pac e i bandi Psr, le assistenze tecniche in materia di ambiente, l’agronomia e i servizi tributari”.

Oltre a Isola della Scala, Confagricoltura Verona vanta una presenza capillare sul territorio con altre cinque sedi: Cologna Veneta, Zevio, Cerea, Villafranca e Soave. L’ufficio sarà aperto tutti i giorni dalle 8.30 alle 17 e offrirà sia servizi di assistenza agricola, sia per la persona come il patronato. Un potenziamento doveroso per un’agricoltura in continuo cambiamento, che offrirà l’opportunità di aprire la sede anche a momenti di informazione e incontri, con approfondimenti su tematiche di stringente attualità come gli impianti biogas e le agroenergie.

“In questo momento difficilissimo, di crisi globale, Confagricoltura vuole essere un riferimento forte e presente per tante imprese agricole che stanno soffrendo per i prezzi alle stelle del gasolio agricolo, che sta registrando aumenti fino al cento per cento con la cifra schizzata a 1,50 euro al litro e l’indisponibilità dei fertilizzanti, che garantiscono le semine e la produttività – sottolinea De Togni -. L’aumento del costo dell’energia sta frenando gli investimenti e la produzione, ma l’impennata dei prezzi sta colpendo tutta la catena di distribuzione, tra rincari dei materiali di imballaggio e servizi di logistica più costosi e indisponibili. Noi vogliamo essere al fianco delle nostre aziende, operando ad ogni livello politico e sindacale per dare risposte e certezze”.

“L’agricoltura di Isola della Scala non ha più il peso economico che aveva cinquant’anni fa – ha aggiunto il sindaco Luigi Mirandola -, ma ne rappresenta l’identità. L’agricoltura ha segnato la storia di questo paese, in particolare attraverso il riso, prodotto di punta che vanta una tradizione plurisecolare e rimane nel dna degli isolani. Come rappresentante istituzionale esprimo, quindi, soddisfazione per questo nuovo punto di riferimento per le imprese agricole locali, confermando il massimo supporto ad associazioni come questa che svolgono un servizio importante per la comunità”.

“Io vengo da Buttapietra – ha chiosato Sara Rossi, consigliere della Provincia –, Comune limitrofo, e so quanto importante sia il supporto per le aziende locali, sia dal punto di vista burocratico, sia per valorizzare attività e progetti”.