“L’ultima notte rosa” live per Umberto Tozzi in Arena. Top show a braccetto con i 60 anni dell’AIRC

Un addio ai concerti dal vivo che è pure l’ultimo ritorno in un prestigioso ambito internazionale di storia e spettacolo, l’Arena di Verona, il 5 ottobre 2025.

Il celebre cantautore Umberto Tozzi (Torino, 4 marzo 1952), infatti, non ha mai dimenticato il suo exploit apripista d’una lunga carriera, quando proprio nell’anfiteatro, il 12 settembre 1977, vinse il 14° Festivalbar condotto dal patron Vittorio Salvetti (Cremona, 6 giugno 1937 – Padova, 19 ottobre 1998) con la canzone “Ti amo” (singolo venduto ovunque in 8 milioni di copie).

Del tutto spontanea, quindi, la nostalgia per quei lontani momenti di primo, reale successo (anche se già aveva debuttato da solista nel 1976 con l’album “Donna amante”) espressa da Tozzi nel corso della conferenza stampa di presentazione dell’evento “La grande festa – L’ultima notte rosa – The final tour”, tenutasi in Sala Arazzi di Palazzo Barbieri assieme al sindaco, Damiano Tommasi ed al consigliere delegato della Fondazione AIRC (Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro), Daniele Finocchiaro, a suggello del rodato rapporto tra arte dei suoni, evoluzione scientifica e solidarietà socio-sanitaria.

L’ente privato senza fini di lucro AIRC, quest’anno, celebra i suoi sessant’anni d’attività essendo stato costituito nel 1965 per volontà di alcuni ricercatori dell’Istituto nazionale dei tumori di Milano (come i compianti professori Umberto Veronesi e Giuseppe Della Porta) ed il supporto di sensibili imprenditori (tra cui Aldo Borletti, Luciano Lanfranconi, Camilla Ciceri Falck).

Nel suo lungo periodo d’impegno l’AIRC ha devoluto 2,5 miliardi di euro allo studio oncologico indipendente ed al relativo progresso scientifico verso diagnosi il più possibile precoci e terapie in continua crescita benefica. L’attualità dell’organismo poggia su 4 milioni e mezzo di sostenitori, 20mila volontari, 5.400 scienziati ed un numero considerevole di partners.

L’esibizione di Tozzi, attraverso la sua biografia musicale dai parametri vincenti, avrà artisti ospiti di lusso: Marco Masini, Raf, Hauser, i The Kolors ed altri nomi ancora da confermare. Il percorso canoro scaverà nei suoi cinquant’anni di strada riassunti in più di 80 milioni di dischi venduti ed oltre 2mila concerti.

Pietre miliari saranno i motivi ormai cult come il già citato “Ti amo”, “Tu”, “Gloria” (assunto a super hit mondiale), “Stella stai”, “Notte rosa”, “Si può dare di più” (che, eseguito assieme a Gianni Morandi ed Enrico Ruggeri, ha vinto nel 1987 il 37° Festival di Sanremo), “Gente di mare” (giunto al terzo posto all’Eurovision Song Contest, in coppia con Raf, pseudonimo di Raffaele Riefoli), “Gli altri siamo noi”, “Io muoio di te” ecc.

Si tratterà d’un avvincente spettacolo riassuntivo a tutto tondo, all’epilogo del tour mondiale di Umberto Tozzi in quattro continenti voluto per accomiatarsi dal live. L’inaspettata anticipazione del bye-bye aveva lasciato attoniti, il 15 marzo 2024, gli spettatori presenti al Teatro “L’Olympia” di Parigi dove calcherà il palco un’ultima volta l’11 maggio prossimo.

I biglietti per il top show del 5 ottobre 2025 in Arena sono già disponibili su www.ticketone.it e nei soliti circuiti di prevendita. Per ulteriori informazioni: www.friendsandpartners.it.

Servizio e foto di

Claudio Beccalossi

© Riproduzione riservata