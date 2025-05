All’IRCCS di Negrar porte aperte alle future mamme tra informazione e creatività

Accompagnano la donna nel corso della gravidanza, durante il parto e nelle prime settimane di vita del bambino. Se non sono le migliori amiche delle future mamme, sono sicuramente un punto di riferimento sanitario prezioso per chi sta vivendo un’esperienza meravigliosa, come l’attesa di un bimbo, ma non priva di ansie e di timori. Stiamo parlando delle ostetriche a cui il 5 maggio è dedicata dal 1991 la Giornata internazionale: figura sanitaria con un ruolo importante per la salute della donna in tutte le fasi della vita.

In occasione di questa ricorrenza, le ostetriche del Dipartimento di Ginecologia e Ostetricia dell’IRCCS di Negrar, diretto dal dottor Marcello Ceccaroni, accoglieranno le future mamme (ma anche i papà e i fratellini) proponendo momenti di informazione sul Punto nascita dell’Ospedale di Negrar, oltre a varie iniziative creative. L’appuntamento è presso il Centro Formazione della struttura ospedaliera dalle ore 10 alle ore 15. L’ingresso è libero (per informazioni: ostetriche@sacrocuore.it).

Durante la giornata le ostetriche saranno a disposizione per ogni dubbio o domanda riguardo la gravidanza e il parto. Sono in programma laboratori dove saranno mostrate le tecniche dolci per vivere serenamente il travaglio e condivise le modalità migliori per prendersi cura del neonato. Spazio anche alla creatività con il laboratorio di “Belly-painting”, la tecnica di pittura temporanea del corpo, in particolare del “pancione”, e di creazione del fiocco nascita.

Il Punto nascita dell’Ospedale di Negrar segue la donna in gravidanza fin dalle prime settimane con la possibilità di accedere ad ambulatori dedicati e di partecipare a incontri sull’organizzazione della struttura, sull’importanza dell’allattamento materno, con il pediatra e con l’anestesista sulla partoanalgesia, servizio disponibile h24 e in tutti i giorni dell’anno. Dopo il parto, è possibile accedere all’ambulatorio puerperio e allattamento.