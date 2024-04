Aoui Official band. I prossimi concerti

Medici e infermieri sul palco per varie iniziative benefiche

Verona, 18 aprile 2024

Continua l’impegno di solidarietà di AOUI Official Band. Domenica 21 aprile, dalle ore 17 alle ore 19, il gruppo musicale ufficiale dell’Azienda ospedaliera suonerà nella chiesa di Santa Maria Maddalena al Saval, per una raccolta fondi dedicata all’acquisto di opere parrocchiali.

Le prossime esibizioni. I prossimi concerti benefici si svolgeranno il 31 maggio per l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario- ESU e il 2 Giugno, in piazza dei Signori, per l’associazione “Medici per strada” con la raccolta fondi a favore di Emergency. Con queste ultime, salgono a 5 le esibizioni pubbliche della Aoui Official Band, istituita dalla delibera del Direttore generale il 21 dicembre 2023. Il debutto è stato pochi giorni dopo, in Gran Guardia, al Gala della Croce Verde, e poi all’evento del 19 gennaio al teatro Camploy chiamati da “Medici per strada” a favore di Emergency.

La storia. Su proposta del dottor Fulvio Leopardi, responsabile USD Chirurgia Proctologia e del Perineo, e del prof. Leonardo Gottin, direttore UOC Terapia Intensiva Cardio-toraco-vascolare, è stata creata “AOUI Verona Official Band”. La costituzione di un gruppo musicale ufficiale dell’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata Verona mette insieme i tanti dipendenti (medici, infermieri e amministrativi) che oltre alla medicina hanno la grande passione per la musica. Alcuni dei componenti vengono da esperienze passate in altre formazioni musicali di medici come la Medical Brothers. Dei 14 componenti, sono 4 i musicisti che non sono dipendenti Aoui. Il repertorio della band, che prova regolarmente ogni mercoledì sera in una apposita sala concessa gratuitamente da una scuola di musica veronese, è blues e soul, con cover di brani celebri ad alto impatto emotivo.