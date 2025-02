Chirurgia senologica, riapre l’ambulatorio a Borgo Roma

Un servizio specialistico per una presa in carico più veloce

Verona, 6 febbraio 2025

La settimana prossima, a partire da giovedì 13 febbraio 2025 l’attività della Uoc Chirurgia senologica, diretta dalla dottoressa Francesca Pellini, si amplia con la riapertura dell’ambulatorio presso l’ospedale di Borgo Roma, accanto a quello già attivo a Borgo Trento.

Le visite senologiche specialistiche, prima visita o controllo, si svolgeranno presso i poliambulatori del Policlinico G.B. Rossi, Edificio Nord, Scala A, primo piano, ogni giovedì dalle ore 8:30 alle ore 10:00.

Per accedere è necessaria un’impegnativa del medico curante per visita chirurgica senologica. Le prenotazioni possono essere effettuate tramite CUP al numero 04524556.

Resta invariato il servizio a Borgo Trento al terzo piano della palazzina ambulatoriale del Polo chirurgico Confortini, dove le visite senologiche specialistiche si tengono dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 15.00.

Dott.ssa Pellini, direttore Chirurgia senologica e coordinatore Breast Unit: “L’obiettivo di questa espansione è garantire una presa in carico immediata delle pazienti, ottimizzando i tempi di attesa per la diagnosi e per eventuali interventi chirurgici, grazie alla stretta collaborazione degli specialisti della Breast Unit. Questa iniziativa rappresenta un passo importante per migliorare l’accesso alle cure e offrire un servizio sempre più efficiente e vicino alle esigenze delle pazienti”.