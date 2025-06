Giornata mondiale del donatore di sangue, trend costante di giovani nuovi donatori

In aumento le donazioni di plasma, calano quelle di sangue

Verona, 14 giugno 2025

Si celebra oggi la Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, un’occasione per sensibilizzare la popolazione sull’importanza del gesto e ringraziare le realtà volontaristiche che, sul nostro territorio, si occupano di incentivare questa pratica fondamentale per la salute di tutti. Sono tre le associazioni attive nel veronese – AVIS, FIDAS VERONA, ASFA – in stretto rapporto con il Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale che coordina i centri trasfusionali dell’Azienda ospedaliera e dell’Ulss 9 Scaligera.

Andamento del 2024. Il Dipartimento Interaziendale, diretto dal dottor Giorgio Gandini, ha confermato nel corso del 2024 un’importante attività di raccolta. Sul territorio veronese sono state effettuate 60.528 donazioni, di cui 49.165 di sangue intero, 11.020 di plasma e 343 donazioni multicomponente in aferesi. Questa grande generosità dei donatori veronesi ha permesso al Dipartimento Trasfusionale di produrre quasi 120.000 emocomponenti (globuli rossi concentrati, plasma, piastrine). I globuli rossi e le piastrine sono stati tutti utilizzati per la terapia trasfusionale degli ammalati della nostra provincia e di quelli che vengono da altre province o altre regioni, attratti dall’elevato livello qualitativo della nostra sanità; il plasma, invece, viene solo in minima parte utilizzato per la trasfusione, perché la maggior parte è inviata all’industria farmaceutica convenzionata con la Regione per la produzione di medicinali plasmaderivati (come le immunoglobuline, l’albumina e i fattori della coagulazione), veri e propri farmaci salvavita per molte persone ammalate di gravi patologie acute e croniche.

I dati di raccolta vedono rispetto al 2023 una lieve riduzione nella donazione del sangue intero (ma in questo ambito l’autosufficienza regionale è stabile e solida da molti anni, e strutturata in rete regionale) e un aumento del già elevato numero delle donazioni di plasma (plasmaferesi), aumento che costituiva e costituisce anche per i prossimi anni l’obiettivo di crescita regionale e nazionale.

L’obiettivo per quest’anno è il sostanziale mantenimento delle donazioni di sangue intero e un ulteriore aumento delle donazioni di plasma, obiettivo che si potrà raggiungere anche grazie al numero costante di giovani che ogni anno si accostano alla donazione, sia ragazze che ragazzi ormai in numero uguale.

Dott Giorgio Gandini, direttore di Medicina Trasfusionale AOUI e coordinatore del Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale: “In occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue, desidero rivolgere il mio più sentito ringraziamento a ogni singolo donatore della provincia di Verona e alle associazioni che, con il loro instancabile impegno, li rappresentano e li sostengono. Siete voi la risorsa insostituibile che permette ai nostri ospedali di affrontare ogni giorno le sfide più complesse: dai grandi interventi chirurgici ai trapianti, dal supporto ai pazienti oncologici e oncoematologici fino alla gestione delle emergenze e delle patologie croniche. Ogni sacca di sangue donata è una promessa di vita e di speranza, un gesto di solidarietà che si traduce in cure tempestive e sicure per tutta la comunità. Il mio appello, oggi più che mai, si rivolge con particolare attenzione ai giovani: il vostro contributo è fondamentale per dare un futuro a questa straordinaria catena di generosità. Avvicinarsi alla donazione significa diventare protagonisti di un sistema sanitario efficiente e solidale. È altrettanto cruciale sottolineare l’importanza della donazione di plasma, un gesto che ci consente di raggiungere la piena autosufficienza di farmaci salvavita come albumina e immunoglobuline. A nome di tutto il Dipartimento Interaziendale di Medicina Trasfusionale, che unisce le forze di AOUI Verona e ULSS 9 Scaligera, e di tutti gli operatori sanitari che con professionalità e dedizione rendono possibile questo miracolo quotidiano, rinnovo l’invito a compiere questo semplice ma potentissimo atto d’amore. Donare è un sostegno fondamentale per la salute, la speranza e la vita di tutti noi”.