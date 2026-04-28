Pederzoli ed Evotec: nasce a Verona un nuovo polo d’eccellenza per la ricerca clinica e la medicina di precisione

Peschiera del Garda (Verona), 27 aprile 2026

Una sinergia strategica tra eccellenza clinica e innovazione tecnologica trasforma il territorio veronese in un punto di riferimento nazionale per la farmaceutica del presente e del futuro. L’Ospedale Pederzoli di Peschiera e Aptuit Verona – società del gruppo Evotec – annunciano l’avvio di una collaborazione volta a creare un polo di ricerca avanzata, capace di accelerare sul territorio l’accesso dei pazienti a terapie innovative e trattamenti sperimentali.

Questa collaborazione realizza un’integrazione profonda tra ricerca e assistenza che da un lato potenzia la missione dell’Ospedale Pederzoli nel rispondere ai bisogni di cura più complessi, dall’altro consente ad Aptuit di accelerare lo sviluppo di terapie personalizzate. L’obiettivo è una medicina di precisione realmente incentrata sull’individuo, capace di adattare i trattamenti alle particolari caratteristiche genetiche e cliniche, rispondendo alle esigenze individuali di ciascun paziente.

L’obiettivo finale è sviluppare un vero e proprio polo di ricerca d’avanguardia, in grado di attrarre studi ad alto contenuto innovativo e di sperimentare nuovi modelli di sviluppo dei farmaci e delle terapie. L’integrazione tra dati clinici, biomarcatori e analisi avanzate grazie anche a strumenti di intelligenza artificiale, consentirà di orientare la ricerca verso la medicina di precisione, favorendo trattamenti sempre più personalizzati e mirati.

“Questa partnership – dichiara il Dott. Domenico Mantoan, AD dell’Ospedale Pederzoli – non solo eleva la nostra missione scientifica, ma offrirà ai pazienti del territorio una reale opportunità di cura per gravi patologie attraverso la possibilità di sperimentare farmaci innovativi e sempre più personalizzati. Ricordo che il nostro ospedale è già un polo di eccellenza nazionale in ambito oncologico e dunque questa collaborazione rappresenta un ulteriore passo avanti per consolidare i nostri standard terapeutici e offrire ai pazienti prospettive di guarigione sempre più concrete”.

Gli fa eco la Dott.ssa Maria Pilla, Amministratore Delegato di Aptuit Verona, società del Gruppo Evotec: “Nel medio-lungo periodo, la partnership consentirà di rendere ancor più attrattiva la nostra Regione per la sperimentazione e la ricerca di nuovi farmaci, rafforzando il ruolo del Centro di Ricerca e Sviluppo del Farmaco di Aptuit Verona, che in Italia non ha eguali, e che resta uno dei pochi centri di eccellenza in grado di portare prodotti terapeutici innovativi dalla ricerca di base alla ricerca clinica avanzata, e di mantenere in Italia una competenza essenziale in un’area riconosciuta come strategica da Europa e dal nostro Paese quale la biotecnologia per la salute umana e lo sviluppo di nuovi farmaci”.

Le realtà protagoniste

L’Ospedale Pederzoli nasce a Peschiera del Garda nel 1947 per volontà del Dottor Piero Pederzoli, medico chirurgo, diventando da subito un punto di riferimento per il territorio. In seguito, diviene presidio ospedaliero dell’Azienda USSL 9 Scaligera. La struttura è dotata di 327 posti letto a cui si aggiungono 58 posti letto delle strutture intermedie. Nel 2025 sono state erogate oltre 1,2 milioni di prestazioni ambulatoriali e 20.777 interventi chirurgici. Nello stesso anno I nuovi nati presso il Pederzoli sono stati 1.173. Tutto questo è possibile grazie al nostro personale è formato da circa 1.500 professionisti di cui 1.237 dipendenti e 250 liberi professionisti.

Aptuit Verona, parte del Gruppo Evotec dal 2017, gestisce il Campus Levi-Montalcini, il più grande centro integrato di ricerca e sviluppo farmaceutico in Italia con oltre 50.000 m² di laboratori. Con un organico di circa 850 dipendenti di 21 diverse nazionalità e un’elevata specializzazione accademica, il centro riunisce sotto lo stesso tetto tutte le principali discipline scientifiche per supportare lo sviluppo di farmaci innovativi dall’idea alla clinica. Attraverso una piattaforma integrata end-to-end, l’azienda collabora oggi con oltre 250 clienti in tutto il mondo, tra cui le maggiori aziende farmaceutiche multinazionali, ma anche numerose medie e piccole imprese e start-up. Aptuit, in collaborazione con CDP Venture Capital e Angelini Ventures, ha inoltre fondato il Polo Nazionale di Trasferimento Tecnologico “Extend”, che sviluppa nuove partnership per la scoperta di farmaci con Università e centri di ricerca in Italia.