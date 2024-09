Prevenzione e cura del tumore al pancreas

Asse fra Ospedale Pederzoli e Università Tor Vergata

Peschiera del Garda (VR), 13 settembre 2024

Il tumore al pancreas rappresenta tuttora una sfida impegnativa per la diagnosi tardiva e la relativa resistenza ai trattamenti disponibili. Infatti, pur essendo fortunatamente un tumore meno frequente di altri quali polmone, mammella, colon-retto e prostata, è al terzo posto per causa di morte correlata al tumore in Italia.

Nel frattempo, si stanno accumulando evidenze sulle terapie e gli approcci multimodali, in grado di migliorare la prognosi e la qualità della vita dei pazienti, in particolare la preabilitazione con un’attenzione all’aspetto della nutrizione e dell’impoverimento muscolare (sarcopenia) e la correzione della disbiosi con l’analisi del microbiota. Questi studi fanno emergere anche l’importanza dello stile di vita e delle abitudini alimentari della popolazione nel determinare il rischio di ammalare di tumore al pancreas, riuscendo ad agire sui fattori modificabili con l’obiettivo finale di avere meno tumori nel nostro futuro prossimo.

Proprio per studiare questi aspetti l’Ospedale Pederzoli di Peschiera del Garda (Verona) – un’eccellenza italiana per la diagnosi e la cura del tumore al pancreas – e la Sezione di Nutrizione clinica del Dipartimento di Biomedicina e Prevenzione dell’Università degli studi di Roma Tor Vergata, centro rinomato per lo studio di tutti gli aspetti legati alla nutrizione, hanno concluso un accordo in convenzione con una progettualità comune volta alla realizzazione di studi clinici con l’obiettivo di ottenere miglioramenti concreti per la cura dei Pazienti.

Proprio per presentare questa collaborazione, venerdì 20 Settembre, alle 10.30, l’Ospedale Pederzoli ospiterà la professoressa Laura Di Renzo, Direttrice della Scuola di Specializzazione in Scienza dell’Alimentazione con l’occasione di illustrare un primo risultato di questa collaborazione, il vademecum “360° Pancreas”.

Questa iniziativa si inserisce nell’ambito del più ampio progetto MOOD, risultato vincitore del bando del Ministero della Salute Traiettoria 5, diretto dal professor Antonino De Lorenzo e coordinato dalla professoressa Di Renzo.

Presenteranno l’iniziativa, alla presenza delle autorità e dei vertici dell’Ospedale Pederzoli, il dottor Giovanni Butturini, Responsabile della Chirurgia Epato-bilio-pancreatica del Pederzoli e Presidente di Fondazione Unipancreas che supporta i progetti e la dottoressa Erica Pizzocaro, Biologa Nutrizionista autrice del Vademecum.