Sicurezza in Pronto Soccorso, nuove telecamere

DG Bravi “Maggiore tutela per la tranquillità dei nostri operatori”

Verona, 23 febbraio 2024

I 4 Pronto soccorso dell’AOUI di Verona sono la prima e più immediata porta d’accesso dei pazienti in ospedale. Basti pensare che AOUI di Verona, ogni anno, risponde complessivamente alle urgenze di circa 122 mila persone. Il Pronto soccorso di Borgo Trento, anche per la presenza del Trauma center provinciale, registra il maggior numero di accessi, 55 mila all’anno con una media di circa 150 persone al giorno. Segue il PS di Borgo Roma con 38 mila pazienti l’anno, 108 al giorno. Due sono i Pronto soccorso situati nell’Ospedale della Donna e del Bambino: Pediatrico dove transitano 20 mila pazienti all’anno e presta aiuto a circa 57 bambini al giorno; Ostetrico – Ginecologico con circa 10 mila pazienti all’anno, che corrispondono a 27 pazienti al giorno.

La particolare condizione di stress, sia fisico che psicologico, in cui si trovano i pazienti dei PS, e in qualche caso anche i loro accompagnatori, fa sì che questo luogo di cura a volte si trasformi nello scenario di sfogo con aggressioni nei confronti degli operatori sanitari.

Nel 2023 sono stati 92 gli episodi nei confronti degli operatori sanitari dei Pronto soccorsi veronesi, sia verbali che fisiche. A pagarne il dazio più alto sono gli infermieri con 67 aggressioni (il 72,8% del totale), seguono i medici con 10 (10,8%), gli Oss 9 e tutte le altre figure 6.

Callisto Marco Bravi, direttore generale AOUI: “I nostri numeri non dipingono una situazione di particolare allarme. Ma i dati statistici spesso dimenticano un aspetto importante, che è la tranquillità di chi svolge il proprio lavoro. Per questo, la nostra Azienda non sottovaluta il tema della sicurezza dei suoi dipendenti, non solo attraverso gli investimenti ma anche con la formazione e il sostegno a chi denuncia. Inoltre, abbiamo recentemente accolto la richiesta di installare nuove telecamere all’interno di tre Pronto soccorso. Questa misura si somma alle altre già in essere, in altre zone degli ospedali, come le postazioni di Polizia, la vigilanza armata presente in forma stabile in PS nelle ore serali e notturne e la Ronda dinamica che sorveglia le aree ospedaliere”.