Uova di Pasqua in Pediatria, Oncoematologia e Oncologia

Tanti i benefattori in ospedale

Verona, 29 marzo

Gara di solidarietà pasquale nei reparti di Pediatria C e Oncoematologia dell’Ospedale della donna e del bambino diretti rispettivamente da Giorgio Piacentini e Simone Cesaro. Nei giorni scorsi, diverse associazioni hanno portato momenti di gioia ai piccoli pazienti regalando le uova pasquali.

A mostrare vicinanza e generosità sono stati: il Nuovo sindacato dei Carabinieri, associazione rappresentata da Niccolò Foroni e Antonio Grande che ha donato 350 uova; gli allievi della Scuola di Polizia di Peschiera con il direttore Gianpaolo Trevisi che insieme ad Abeo, hanno donato oltre 200 uova; Eurospin e Vicenzi biscotti che hanno regalato 3 uova giganti oltre ad alcuni privati che hanno partecipato in maniera anonima.

Non solo i bambini ma anche i pazienti dell’Uoc Oncologia, diretta dal prof. Michele Milella, hanno ricevuto uova di cioccolata dalla società Sirio Spa, che ha donato 60 uova di cioccolato vegane.

Dott. Simone Cesaro: “ Ringrazio tutti i benefattori, associazioni, aziende e privati che si ricordano dei bambini malati ricoverati in ospedale in questo momento particolare della loro vita. La vicinanza di queste persone rappresenta per noi un attestato di apprezzamento per l’impegno e il lavoro che viene svolto quotidianamente in AOUI”.

Prof. Giorgio Piacentini: “Ringraziamo le numerose persone che in questi giorni di festa hanno pensato ai nostri piccoli pazienti. Sentire la vicinanza della città e la generosità dei singoli, è per noi motivo di orgoglio”.

Prof. Michele Milella: “L’umanizzazione del periodo di cura è, per l’Unità che dirigo, una priorità che non trascuriamo mai. Sono molte le iniziative che mettiamo in campo. La sorpresa delle uova di Pasqua, donate dalla società Sirio, è stata accolta con piacere perché esprime la stessa attenzione verso i pazienti”.