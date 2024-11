ANCI Veneto e INPS insieme per le fasce deboli con il progetto “INPS per tutti”

Al via un nuovo progetto in Veneto per promuovere l’accesso alle prestazioni assistenziali tra le fasce più deboli della popolazione, con ANCI Veneto, INPS DR Veneto, Caritas Veneto e Comunità di Sant’Egidio Veneto. Nel progetto saranno coinvolti anche attori del terzo settore.

Treviso, 31 ottobre 2024

Oggi la firma dell’Accordo Quadro “INPS per tutti” tra ANCI Veneto, INPS DR Veneto, Caritas Veneto e Comunità di Sant’Egidio Veneto. L’obiettivo di questo nuovo tavolo di lavoro è promuovere il progetto “INPS per tutti”, nato dalla volontà di rendere più agevole l’accesso alle prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate dall’Istituto alle fasce di popolazione in condizioni di grave disagio sociale, economico, lavorativo e abitativo. Ciascun ente, attraverso i propri canali e con le proprie metodologie, si impegna a far conoscere i servizi INPS ai cittadini, promuovendo l’accesso a servizi e prestazioni, raccogliendo al tempo stesso le esigenze del territorio e monitorando l’accesso ai servizi. Saranno coinvolti in questo progetto anche attori del terzo settore. Presenti oggi alla firma il presidente di Anci Veneto, Mario Conte, e il referente di INPS Direzione Regionale Veneto, Filippo Pagano, mentre Caritas e Sant’Egidio hanno firmato digitalmente a distanza.

“L’obiettivo di questa firma è mettere in rete, in Veneto, i Comuni e Inps e col supporto fondamentale della Caritas e della Comunità di Sant’Egidio, per fare in modo che gli utenti più svantaggiati vengano a conoscenza di diritti che possiedono – ha detto Mario Conte – Diventa quindi anche un supporto ai Comuni che già lavorano instancabilmente e quotidianamente coi propri Servizi Sociali e che grazie a INPS potrebbero avere un beneficio in termini di presa in carico di alcune situazioni particolari. Le persone a volte si rivolgono a Caritas, Sant’Egidio, al terzo settore o direttamente ai Comuni e talvolta non conoscono neppure o non riescono ad accedere alle possibilità che hanno, quindi mettendoci in rete sarà possibile fare in modo che una persona possa rimettersi in carreggiata. Parliamo di un platea che può sembrare ridotta, ma parliamo di persone e per un Comune anche una sola persona aiutata è fondamentale”.

“Inps per tutti è un progetto nazionale che riguarda la marginalità sociale e vuole fare in modo che l’utenza debole possa venire a conoscenza di diritti magari inespressi che possono riguardare la natalità, la disabilità, l’età avanzata, gli asili nido – ha spiegato Filippo Pagano – parliamo di una platea di qualche centinaio di persone che riusciamo così a far accedere ai servizi. Ci auguriamo dunque di far conoscere sempre più i servizi di Inps e supportare cittadini e cittadine ad accedervi, specie tramite i Comuni, Caritas e i Comuni che presidiano il territorio”.

In particolare, ANCI Veneto si impegna a diffondere ai 506 Comuni associati, attraverso i propri canali informativi, il progetto “INPS per tutti”, promuovendo accordi territoriali ulteriori tra gli enti locali e fornendo attività di consulenza per favorire il raccordo tra i partner territoriali. ANCI Veneto, inoltre, effettuerà un monitoraggio sull’implementazione del progetto tra i Comuni, confrontandosi costantemente con INPS in merito alle eventuali criticità affrontate. Da ultimo, intende promuovere l’accesso al Sistema Informativo Unitario dei Servizi Sociali (SIUSS) da parte dei Comuni, con particolare riferimento all’invio delle prestazioni sociali dagli stessi erogate. L’accordo siglato ha una validità di tre anni da oggi.