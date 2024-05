Scuole Senza Frontiere: Studenti di Verona tra i premiati del concorso di MSF rivolto alle scuole secondarie

15 maggio 2024 – Per il goal 3 Salute e Benessere. Il ruolo del cellulare tra dipendenza e necessità, è il lavoro di alcuni studenti e studentessedella 1Asc Liceo scientifico IISS “Copernico-Pasoli” di Verona, tra i vincitori del concorso “Scuole Senza Frontiere – Una Voce per MSF”, il progetto di Medici Senza Frontiere (MSF) di comunicazione scolastica che, giunto al suo sesto anno di attività, ha coinvolto dal 2018 ad oggi centinaia di insegnanti e migliaia di studenti con l’obiettivo di far conoscere i temi umanitari e il lavoro dell’organizzazione medico-umanitaria attiva in oltre 70 paesi.

Maddalena, Rita, Vittoria, Christian e Amedeo, insieme alla loro professoressa hanno presentato una ricerca molto attuale sul rapporto tra persone e smartphone. Un’analisi che affronta vari punti di vista, compreso quello di persone migranti che ripongono ad esempio in uno smartphone, tutto il loro legame con il proprio paese di origine.

La premiazione si terrà venerdì 17 maggio alle ore 17:00, nell’ambito del Festival dei 5 colori al Maschio Angioino a Napoli, dove i ragazzi e le ragazze trascorreranno una giornata insieme a MSF, svolgendo attività educative sui temi umanitari.

Al concorso 2023/2024 hanno partecipato scuole da tutta Italia con numerosi progetti, 13 dei quali sono arrivati in finale e sono stati valutati dalla giuria, composta da esperti di Docenti Senza Frontiere, dell’impresa sociale Step4 e di MSF.

Medici Senza Frontiere

MSF è un’organizzazione medico-umanitaria internazionale indipendente che fornisce soccorso medico a popolazioni la cui sopravvivenza è minacciata da conflitti armati, violenze, epidemie, disastri naturali o esclusione dell’assistenza sanitaria. Oggi è impegnata in oltre 70 paesi, tra cui l’Ucraina, l’Afghanistan, lo Yemen, Gaza e tante altre emergenze più o meno dimenticate.