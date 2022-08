Europei di nuoto 2022, tutte le medaglie vinte dagli atleti veneti

Il contributo del Veneto alle medaglie italiane

Oro: 6

Argento: 4

Bronzo: 3

Oro – Staffetta 4×100 mista: Thomas Ceccon

17 agosto

Oro – 100m dorso: Thomas Ceccon

17 agosto

“Una vera chiusura scintillante per gli Europei di nuoto quella che ci ha regalato Thomas Ceccon. Un ulteriore contributo alla valanga di medaglie d’oro azzurre che ha cadenzato questi giorni al Foro Italico. Con orgoglio mi complimento per questa nuova affermazione di un atleta veneto che ancora una volta ci porta sul tetto d’Europa”.

Così esprime le sue congratulazioni il Presidente della Regione del Veneto per l’oro riportato dal nuotatore vicentino nei 100 Dorso.

Bronzo – 200m farfalla femminili: Ilaria Cusinato

17 agosto

Il Governatore del Veneto, Luca Zaia si felicita con Ilaria Cusinato.

“Con il suo bronzo nei 200 Farfalla ha dato un contributo non secondario all’imponente medagliere degli Azzurri in questi campionati. A lei esprimo le mie più sentite congratulazioni per il podio raggiunto”.

Oro – 100m dorso femminili: Margherita Panziera

16 agosto

“Sale anche nel trono dei 100 dorso, compiendo un’impresa nella sua corsia numero quattro. Firma una doppietta Margherita Panziera in questi Europei. Grandissima la nostra nuotatrice veneta che a sorpresa rimonta e si prende un altro meritatissimo oro”.

Sono parole del Presidente della Regione del Veneto che si congratula con l’atleta di Montebelluna che oggi ha dominato nuovamente nella finale dei 100m dorso femminili.

“Un’altra medaglia per gli azzurri e un altro oro per la nostra reginetta trevigiana, che sorprende il Foro Italico per la sua determinazione. Grandissima Margherita! Mai gli azzurri avevano vinto il titolo in questa disciplina a un Europeo e la firma la mette una nuotatrice veneta”.

Argento – 50m dorso: Thomas Ceccon

15 agosto

Argento – Nuoto artistico femminile (libero a squadre): Enrica Piccoli

15 agosto

Oro – Staffetta 4×100 a stile libero: Ceccon e Frigo

14 agosto

“Ancora una giornata sul tetto d’Europa per i nuotatori azzurri con il determinante contributo dei veneti Ceccon e Frigo. Impegno e determinazione hanno ancora premiato i nostri giovani campioni nella loro sfida contro il tempo. Siamo fieri di loro”.

Così il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, commenta la medaglia d’oro conquistata nella staffetta 4×100 stile libero maschile ai campionati europei di Roma da Alessandro Miressi, Thomas Ceccon, Manuel Frigo e Lorenzo Zazzeri, chiudendo con il tempo di 3’10″50 davanti all’Ungheria e alla Gran Bretagna.

“Una giornata veramente da ricordare per lo sport veneto – conclude il Governatore -. Oltre che con i ragazzi d’oro della staffetta mi congratulo con la castellana Enrica Piccoli e il veronese Luca Pizzini che, rispettivamente con un argento nel tecnico a squadre e un bronzo nei 200 Rana, oggi hanno arricchito il medagliere di questi Europei di Roma”.

Argento – Nuoto sincronizzato femminile (libero combinato): Enrica Piccoli

14 agosto

Bronzo – 200m rana: Luca Pizzini

14 agosto

Oro – 50m a farfalla: Thomas Ceccon

12 agosto

“E’ veneto il primo italiano a vincere i 50 farfalla e porta il nome di Thomas Ceccon. Con il suo primo titolo europeo nella specialità, il vicentino conquista il quarto oro per l’Italia a Roma e il secondo di fila dopo quello di Panziera. Oggi è una grande giornata per il nuoto veneto, che dimostra di avere grandi leoni in gara in questi Europei”.

Lo dice il Presidente della Regione del Veneto, congratulandosi con l’atleta di Thiene, oggi medaglia d’oro nella finale dei 50m farfalla uomo, negli Europei di nuoto in corso a Roma.

“Il siluro azzurro è riuscito a battere il primatista mondiale, l’ucraino Ogorodov, vincendo la finale continentale della vasca sprint a stile farfalla – prosegue il Governatore -. Ceccon rappresenta, senza dubbi, il presente e il futuro del nuoto azzurro e oggi lo ha dimostrato nel momento decisivo, in cui aveva tutti riflettori puntati addosso. Il nostro nuotatore veneto ha fatto la differenza ed ha scritto la storia, perché mai un italiano era riuscito a vincere una medaglia d’oro in una gara degli Europei di 50 metri”

Oro – 200m dorso femminili: Margherita Panziera

12 agosto

“Oggi, nel giorno del suo 27esimo compleanno, Margherita brilla a Roma, e si concede il regalo più bello di sempre: una finale d’oro nei 200 dorso europei. Un colpo da fuoriclasse che premia la tenacia della nuotatrice veneta, che oggi rappresenta una delle punte di diamante del nuoto azzurro ed entra a pieno titolo nella storia di questo sport”.

Lo dice il Presidente della Regione del Veneto, congratulandosi con l’atleta di Montebelluna, oggi medaglia d’oro nella finale dei 200 m dorso femminili, negli Europei di nuoto in corso a Roma. Margherita Panziera si conferma la regina della specialità e campionessa d’Europa per la terza volta di fila.

“E con oggi sono tre le volte in cui la nostra wonder woman veneta torna nella vetta dei 200 m dorso, la specialità in cui domina con sette medaglie vinte nella competizione continentale, di cui due splendidi ori conquistati proprio nei 200 dorso nel 2018 e lo scorso anno a Budapest – prosegue il Governatore -. Con un modello di riferimento come quello di Federica Pellegrini, sono certo che Margherita continuerà a rappresentare al meglio le donne del nuoto italiano, e noi, certamente, sentiremo ancora parlare di lei e delle sue imprese sportive”.

Argento – Nuoto artistico: Enrica Piccoli

12 agosto

“Complimenti per questo nuovo argento alla nostra Enrica Piccoli che, insieme alle compagne di squadra, ha conquistato un brillante secondo posto con la squadra nazionale italiana. Abbiamo fatto il tifo per lei già ieri, ma oggi ci siamo entusiasmati per la prova nel nell’highlights che ci appassiona e ci inorgoglisce. A lei e alle compagne del team azzurro i miei complimenti e il grazie per le emozioni che ci stanno regalando a questi campionati europei di Roma”.

È il commento del Presidente della Regione Veneto alla notizia della nuova medaglia d’argento, la seconda in due giorni, conquistata oggi dalla ventitreenne di Caerano (TV) Enrica Piccoli. La saltatrice trevigiana, insieme alle compagne della squadra azzurra di sincro Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Costanza Ferro, Gemma Galli, Marta Iacoacci, Marta Murru, Enrica Piccoli, Federica Sala e Francesca Zunino, è giunta seconda alle spalle della squadra dell’Ucraina nel programma highlights nel nuoto artistico ai campionati europei di nuoto in corso nella capitale.

Bronzo – 400m misti: Pier Andrea Matteazzi

11 agosto

“Dopo l’argento nel nuoto artistico, in cui la nostra Enrica Piccoli, di Castelfranco, ha conquistato il podio insieme ad un team affiatato, ecco un bronzo che conferma ancora una volta l’alto livello del movimento natatorio veneto. Complimenti ad Andrea Matteazzi, che proprio oggi, profeticamente, ha detto che gareggiare in Italia e allo Stadio del Nuoto è coinvolgente e stimolante, e che stasera la sua gara sarebbe stata bellissima”.

Così il Presidente della Regione Veneto, appena appresa la notizia che il vicentino Pier Andrea Matteazzi ha conquistato la medaglia di bronzo nei 400 metri stile misto agli Europei di nuoto iniziati oggi a Roma.