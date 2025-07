Premiati alle Terme i ragazzi delle medie di Caldiero

Sono nove gli studenti di Caldiero che hanno superato quest’anno con il massimo dei voti l’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Giovedì 26 giugno presso il parco termale questi nove ragazzi sono stati premiati dall’Azienda Terme e dal Comune con un abbonamento stagionale alle terme di Giunone. Con loro, per riconoscere l’impegno di tutti gli studenti, sono stati premiati con dei biglietti d’ingresso al parco termale anche gli undici studenti che hanno sfiorato il massimo dei voti, ottenendo il nove. Sono stati premiati anche cinque studenti per il dieci e nove per il nove che frequentavano la sede di Belfiore dell’Istituto Comprensivo Pisano di Caldiero.

L’assessore Elisa Bonamini introducendo la premiazione ha sottolineato come sia “importante riconoscere il merito dei nostri ragazzi” e li ha invitati a coltivare le loro passioni. Ha ringraziato inoltre gli insegnanti per “la cura con cui hanno seguito i nostri ragazzi” e per la dedizione con cui svolgono il loro importante lavoro educativo.

Nel premiare i giovani studenti il Sindaco Marcello Lovato ha invece sottolineato come «questi ragazzi sono di stimolo e di esempio per noi adulti. Spesso ci lamentiamo dei giovani invece di aiutarli a crescere e di dare loro le possibilità di esprimere il meglio delle loro capacità. Questi ragazzi e queste ragazze sono il futuro del nostro paese».

Associandosi al ringraziamento per il prezioso lavoro educativo svolto da insegnanti e genitori ha ricordato come “i giovani d’oggi sono bravi, capaci di impegno” augurando poi ai ragazzi nuove soddisfazioni.

La professoressa Elena Zuanni a nome del Dirigente scolastico, ha esortato i ragazzi a continuare ad impegnarsi.

“Auguro a tutti voi di trascorrere una bella estate alle Terme” ha concluso invece la presidente dell’Azienda Terme Roberta Dal Colle nel consegnare gli abbonamenti in premio ai ragazzi.