Lipu patrocinia “10 anni con i lupi dei Monti Lessini” di Silvano Paiola

Nell’ambito delle iniziative culturali dell’Assessorato alla cultura di Negrar di Valpolicella con l’Università del tempo libero sabato 17 dicembre alle ore 20.30 in Villa Albertini (Arbizzano – Negrar di Valpolicella, Via San Francesco 17) si terrà la presentazione del libro fotografico “10 anni con i lupi dei Monti Lessini”.

Il libro, edito da ViviDolomiti, vede il patrocinio della Lipu, poiché segnala il tema dell’importanza del lupo come garante della biodiversità. Come scrive l’autore si tratta di “un viaggio alla scoperta di creature che vagano nella notte, che si muovono guardinghe fra i boschi, cercate con discrezione, entrando a far parte del loro mondo in un assordante silenzio”. Lupo la cui stessa esistenza è messa in pericolo da una recente risoluzione del Parlamento Europeo con la quale è stato chiesto di verificare la possibilità di un ridimensionamento dello stato di tutela a livello comunitario contro gli attacchi dei grandi carnivori. Insomma una pacifica convivenza tra uomini e lupi è ancora troppo lontana.

Se volete intervistare l’autore il telefono è 348.3120753. Si allega foto del libro.

Chiara Tosi