23 marzo 2025 Giornata dei Colli Veneti. Pubblicato l’avviso per raccogliere proposte progettuali. Corazzari, “Rispondete numerosi, occasione eccezionale per valorizzare le nostre eccellenze”

Venezia, 31 ottobre 2024

“La giornata dei Colli Veneti, istituita con la legge regionale, è un’occasione preziosa che offre l’opportunità per salutare la prima domenica di primavera vivendo una giornata all’aria aperta immersi nell’atmosfera irripetibile dei colli veneti. Un patrimonio paesaggistico unico al mondo, patrimonio inesauribile di bellezza ed esperienze naturalistiche, culturali ed eno-gastronomiche. Rivolgo l’invito alle associazioni attive sul territorio a rispondere al bando con progetti che sono certo sapranno rispondere alle aspettative”.

L’assessore regionale alla Cultura, Cristiano Corazzari, annuncia così la pubblicazione dell’Avviso pubblico per la raccolta di progetti di valorizzazione delle Colline Venete da realizzare in occasione della quinta edizione della Giornata dei Colli Veneti in programma il 23 marzo 2025, ai sensi della legge regionale 25/2021. Il bando si chiuderà il 31 dicembre, dopo l’approvazione della legge regionale di bilancio, poi ci sarà la fase istruttoria che terminerà con l’approvazione delle graduatorie.

“Quest’anno abbiamo scelto di anticipare i termini per presentare iniziative per la Giornata dei Colli veneti con l’intento di dare un più ampio margine alle associazioni per ideare e organizzare i vari eventi – aggiunge Corazzari-. Siamo quest’anno alla quinta edizione della Giornata e l’obiettivo è far crescere ancora di più questo appuntamento con lo sguardo rivolto alla promozione di uno sviluppo sostenibile nell’ambito della cooperazione tra comunità locali e tra aree urbane e aree collinari. Lo scorso anno i numeri sono stati importanti: grazie a Unpli Veneto e alle Pro loco sono stati organizzati oltre 300 eventi, solo nella giornata dei Colli Veneti, e oltre mille durante l’anno, coinvolgendo tutte le 12 aree interessate all’iniziativa che valorizza storia, cultura, tradizione. Grazie a questa Giornata promuoviamo il territorio, i prodotti tipici, le nostre tradizioni ed una fortissima identità culturale, perché è nei Colli Veneti che si esprime l’anima più vera del Veneto”.