A Treviso operazione di otto ore con 4 equipe su una recidiva di tumore. Zaia, “Bravi. La multidisciplinarieta’ e’ la via vincente”

Venezia, 22 novembre 2023

“La multidisciplinarietà nell’affrontare i casi più complessi è la via vincente per erogare cure sempre più efficaci. E’ accaduto di nuovo all’Ospedale Cà Foncello di Treviso, dove una paziente con una grave patologia ginecologica è stata operata e salvata dall’intervento di ben quattro equipe. Complimenti al nosocomio trevigiano e ai medici di ginecologia, urologia, chirurgia e radioterapia. Otto ore di gioco di squadra, durante le quali ognuno ha dato il meglio di sé stesso e delle proprie conoscenze. Questo si chiama eccellenza”.

Con queste parole, il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, sottolinea la modernità e l’efficacia di un intervento sulla recidiva di un tumore di origine ginecologica, affrontata e risolta chirurgicamente all’ospedale trevigiano.

“La valutazione multidisciplinare del caso – aggiunge Zaia – ha portato a individuare un cammino in più step, a cominciare dalla chemioterapia, per arrivare in sala operatoria, dove è stata utilizzata un’altra nuova frontiera come una macchina che consente di attivare la radioterapia in corso di intervento. Un grande risultato per una sanità e dei sanitari che hanno il pregio di non arrendersi mai, di utilizzare in ogni caso i macchinari più moderni sul mercato, e di lavorare in uno spirito di collaborazione che è l’essenza della multidisciplinarietà, il modo più efficace e moderno per approcciarsi a una malattia, come avviene, ad esempio, nel caso delle breast unit per curare il tumore al seno”.