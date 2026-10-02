Aggressione al Pronto soccorso di Padova, Stefani: “Negli ospedali non può esistere una zona franca per la violenza. Vicini al medico e ai due infermieri feriti”

Venezia, 2 ottobre 2026

“Chi aggredisce un medico o un infermiere mentre sta curando un paziente aggredisce chi ogni giorno si prende cura dei cittadini più fragili. In un Pronto Soccorso non può esistere una zona franca per la violenza”.

E’ il commento del presidente Alberto Stefani all’episodio avvenuto al Pronto Soccorso dell’Azienda Ospedaliera di Padova, dove un 36enne, trasportato dal 118 in stato di forte agitazione e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, ha aggredito un medico e due infermieri provocando loro contusioni, e ha danneggiato un’ecografo e altre apparecchiature presenti nell’area rossa.

“Siamo di fronte a un episodio grave – sottolinea Stefani – perché colpisce persone che in quel momento stavano facendo esattamente ciò per cui sono chiamate ogni giorno: curare e assistere. A loro va la mia vicinanza e quella della Regione del Veneto. Non possiamo accettare che chi indossa un camice debba mettere in conto, come parte del proprio lavoro, anche il rischio di essere aggredito”.

Il presidente esprime inoltre “un ringraziamento agli agenti del posto di Polizia dell’Azienda Ospedaliera di Padova e agli agenti delle Volanti intervenuti con tempestività, consentendo di riportare la situazione sotto controllo”.

“Quando un medico, un infermiere o un operatore viene aggredito – conclude Stefani –si interrompe l’attività di cura e si crea paura tra gli stessi pazienti. Per questo è importante che le norme introdotte per rafforzare la tutela del personale sanitario e sociosanitario trovino piena applicazione. Il messaggio deve essere chiaro: nei nostri ospedali si entra per essere curati e per curare. Chi lavora per salvare e assistere le persone deve poterlo fare senza paura e sapendo di avere le istituzioni al proprio fianco”.