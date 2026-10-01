Al via le campagne regionali contro i virus respiratori stagionali. Gerosa, “Una scelta efficace di prevenzione delle forme più gravi, soprattutto per le persone più fragili”

Venezia, 1° ottobre 2026

“Il Veneto si prepara ad affrontare e a contrastare, con le campagne regionali di immunizzazione, le patologie respiratorie stagionali che si accompagnano ai mesi più freddi, quando circolano contemporaneamente i virus influenzali, il Covid-19 e il Virus Respiratorio Sinciziale. Anche quest’anno siamo impegnati ad offrire questa opportunità ai cittadini perché proteggersi con l’immunizzazione è la scelta più efficace di prevenzione, in particolare contro le forme gravi di queste malattie e soprattutto a beneficio delle persone più fragili come anziani, bambini, persone con disabilità e malati cronici”.

Sono le parole con cui l’assessore regionale alla Sanità e alla Programmazione sanitaria, Gino Gerosa, annuncia l’avvio graduale della campagna per la protezione della popolazione dai virus respiratori stagionali.

“La campagna contro influenza e il COVID-19, infatti, partirà in modo progressivo – prosegue l’assessore Gerosa -. In questo modo siamo in grado di garantire priorità a chi ha un rischio maggiore di sviluppare forme gravi ovvero le persone più fragili e la popolazione pediatrica. La campagna proseguirà con la cittadinanza generale; a livello regionale sono stati acquistate 965.000 dosi di vaccini antinfluenzali, alle quale vanno aggiunte 25.375 dosi di anticorpo monoclonale contro il virus respiratorio sinciziale”.

INFLUENZA E COVID-19: PRIMA I PIÙ FRAGILI E I PICCOLI

Da lunedì 5 ottobre si comincia con:

i Pediatri di Libera Scelta, che offriranno la vaccinazione antinfluenzale per i bambini;

le strutture residenziali per anziani e persone non autosufficienti;

le persone ricoverate in ospedale, al momento della dimissione;

le persone in Assistenza Domiciliare Integrata (ADI).

Da lunedì 19 ottobre la vaccinazione antinfluenzale sarà disponibile anche presso:

i Medici di Medicina Generale;

le Farmacie aderenti;

gli ambulatori vaccinali delle Aziende ULSS.

Il vaccino antinfluenzale e il vaccino contro il COVID-19 possono essere somministrati nella stessa seduta: con un unico appuntamento ci si protegge da entrambi. Ci si può vaccinare dal proprio Medico di Medicina Generale, dal Pediatra di Libera Scelta o nelle Farmacie aderenti, secondo il calendario indicato sopra. Presso gli ambulatori vaccinali delle ULSS sarà comunque possibile prenotare un appuntamento all’indirizzo https://prenotavaccino.regione.veneto.it/.

Per facilitare l’accesso, sabato 7 novembre si terrà il Vax Day regionale: in tutte le Aziende ULSS, dai Medici di Medicina Generale e nelle Farmacie aderenti saranno organizzate sedute vaccinali dedicate. Ogni ULSS garantirà almeno una sede con accesso agevolato (accesso libero o prenotazione semplificata). Per informazioni si rimanda ai siti della propria Azienda ULSS.

VRS (VIRUS RESEPIRATORIO SINCIZIALE): LA PROTEZIONE DEI PIÙ PICCOLI

Il VRS è la principale causa di bronchiolite nei bambini sotto l’anno di vita e circola nel nostro territorio soprattutto tra ottobre e aprile. Anche quest’anno dal 1° ottobre partirà la campagna regionale di immunizzazione gratuita con anticorpo monoclonale, rivolta a:

i bambini che nasceranno in Veneto tra ottobre 2026 e marzo 2027, ai quali l’anticorpo sarà offerto direttamente in ospedale alla nascita o, successivamente, dal Pediatra di Libera Scelta;

i bambini nati tra aprile e settembre 2026, le cui famiglie riceveranno una lettera informativa dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica con l’invito a rivolgersi al proprio Pediatra;

i bambini fino a 24 mesi con condizioni di rischio, che restano vulnerabili alle forme gravi anche nella seconda stagione di circolazione del virus.

ULTERIORI RACCOMANDAZIONI

Per ridurre la trasmissione dei virus respiratori (influenza, COVID-19, VRS, rinovirus e altri agenti infettivi) è importante: