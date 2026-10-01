Close Menu
    ULTIME NOTIZIE
    giovedì 1 Ottobre
    Demo

    Al via le campagne regionali contro i virus respiratori stagionali. Gerosa, “Una scelta efficace di prevenzione delle forme più gravi, soprattutto per le persone più fragili”

    Regione Veneto 4 Mins Read
    Woman in medical mask on street. Protection against virus, infection, exhaust and industrial emissions in urban. Air pollution and epidemic in city

    Venezia, 1° ottobre 2026

    “Il Veneto si prepara ad affrontare e a contrastare, con le campagne regionali di immunizzazione, le patologie respiratorie stagionali che si accompagnano ai mesi più freddi, quando circolano contemporaneamente i virus influenzali, il Covid-19 e il Virus Respiratorio Sinciziale. Anche quest’anno siamo impegnati ad offrire questa opportunità ai cittadini perché proteggersi con l’immunizzazione è la scelta più efficace di prevenzione, in particolare contro le forme gravi di queste malattie e soprattutto a beneficio delle persone più fragili come anziani, bambini, persone con disabilità e malati cronici”.

    Sono le parole con cui l’assessore regionale alla Sanità e alla Programmazione sanitaria, Gino Gerosa, annuncia l’avvio graduale della campagna per la protezione della popolazione dai virus respiratori stagionali.

    “La campagna contro influenza e il COVID-19, infatti, partirà in modo progressivo – prosegue l’assessore Gerosa -. In questo modo siamo in grado di garantire priorità a chi ha un rischio maggiore di sviluppare forme gravi ovvero le persone più fragili e la popolazione pediatrica. La campagna proseguirà con la cittadinanza generale; a livello regionale sono stati acquistate 965.000 dosi di vaccini antinfluenzali, alle quale vanno aggiunte 25.375 dosi di anticorpo monoclonale contro il virus respiratorio sinciziale”.

    INFLUENZA E COVID-19: PRIMA I PIÙ FRAGILI E I PICCOLI

    Da lunedì 5 ottobre si comincia con:

    • i Pediatri di Libera Scelta, che offriranno la vaccinazione antinfluenzale per i bambini;
    • le strutture residenziali per anziani e persone non autosufficienti;
    • le persone ricoverate in ospedale, al momento della dimissione;
    • le persone in Assistenza Domiciliare Integrata (ADI).

    Da lunedì 19 ottobre la vaccinazione antinfluenzale sarà disponibile anche presso:

    • i Medici di Medicina Generale;
    • le Farmacie aderenti;
    • gli ambulatori vaccinali delle Aziende ULSS.

    Il vaccino antinfluenzale e il vaccino contro il COVID-19 possono essere somministrati nella stessa seduta: con un unico appuntamento ci si protegge da entrambi. Ci si può vaccinare dal proprio Medico di Medicina Generale, dal Pediatra di Libera Scelta o nelle Farmacie aderenti, secondo il calendario indicato sopra. Presso gli ambulatori vaccinali delle ULSS sarà comunque possibile prenotare un appuntamento all’indirizzo https://prenotavaccino.regione.veneto.it/.

    Per facilitare l’accesso, sabato 7 novembre si terrà il Vax Day regionale: in tutte le Aziende ULSS, dai Medici di Medicina Generale e nelle Farmacie aderenti saranno organizzate sedute vaccinali dedicate. Ogni ULSS garantirà almeno una sede con accesso agevolato (accesso libero o prenotazione semplificata). Per informazioni si rimanda ai siti della propria Azienda ULSS.

    VRS (VIRUS RESEPIRATORIO SINCIZIALE): LA PROTEZIONE DEI PIÙ PICCOLI 

    Il VRS è la principale causa di bronchiolite nei bambini sotto l’anno di vita e circola nel nostro territorio soprattutto tra ottobre e aprile. Anche quest’anno dal 1° ottobre partirà la campagna regionale di immunizzazione gratuita con anticorpo monoclonale, rivolta a:

    • i bambini che nasceranno in Veneto tra ottobre 2026 e marzo 2027, ai quali l’anticorpo sarà offerto direttamente in ospedale alla nascita o, successivamente, dal Pediatra di Libera Scelta;
    • i bambini nati tra aprile e settembre 2026, le cui famiglie riceveranno una lettera informativa dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica con l’invito a rivolgersi al proprio Pediatra;
    • i bambini fino a 24 mesi con condizioni di rischio, che restano vulnerabili alle forme gravi anche nella seconda stagione di circolazione del virus.

    ULTERIORI RACCOMANDAZIONI

    Per ridurre la trasmissione dei virus respiratori (influenza, COVID-19, VRS, rinovirus e altri agenti infettivi) è importante:

    • lavare spesso le mani e asciugarle correttamente;
    • non riutilizzare i fazzoletti, starnutire o tossire nella piega del gomito, evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani;
    • evitare il contatto stretto con persone malate, mantenendo almeno un metro di distanza da chi ha sintomi respiratori (tosse, raffreddore, febbre);
    • avere particolare attenzione con i neonati e i bambini molto piccoli, evitando luoghi affollati e il contatto di viso e mani con persone con sintomi;
    • usare la mascherina, o restare a casa, se si hanno sintomi respiratori febbrili, specie nella fase iniziale;
    • preferire la mascherina nei luoghi molto affollati (es. mezzi pubblici) nei periodi di alta circolazione dei virus.

    Keep Reading

    Add A Comment

    Comments are closed.

    REDAZIONE

    Vuoi inviare un comunicato?

    redazione@ilgiornaledeiveronesi.it

    ESCLUSIVE

    Concessione di contenuti esclusivi

    info@lioncomunication.com

    Testata Indipendente

    PUBBLICITA’

    Articoli sponsorizzati
    Banner pubblicitari

    info@lioncomunication.com

    Le nostre collaborazioni

    *I.P. = Inserzione Pubblicitaria

    Mail: info@lioncomunication.com
    Telefono: 393 941 3610

    Facebook Youtube

    Editore: Diego Cordioli – Direttore responsabile: Claudio Beccalossi – Registrato presso il Tribunale di Verona al n. 2179
    © Copyright Il Giornale dei Veronesi, tutti i diritti riservati – Proprietario: Lion Comunication Srls – P.Iva 04247940234 – Privacy PolicyCookie Policy