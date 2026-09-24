Cardiologia. Open week Malattie Cardiovascolari

Dal 28 settembre al 2 ottobre, colloqui telefonici gratuiti con il cardiologo

Verona, 24 settembre 2026

In occasione della Giornata mondiale del cuore, che ricorre il 29 settembre, l’Azienda Ospedaliera aderisce all’Open week malattie Cardiovascolari, promossa dalla Fondazione Onda Ets, con consulenze telefonichespecialistiche.

Per una settimana, gli specialisti dell’ambulatorio Cardiomiopatie Aoui si rendono disponibili nelle date 28-29-30 settembre e 1-2 ottobrenella fascia oraria 11-13,telefonando al numero 045 812 2951. L’obiettivo è facilitare l’accesso alla diagnosi precoce e accrescere la consapevolezza sulle malattie Cardiovascolari e sui principali fattori di rischio.

Malattie Cardiovascolari. Nel 2023 le malattie del sistema circolatorio hanno causato in Italia oltre 206 mila decessi, rappresentando quasi il 31% di tutte le morti registrate e si confermano la principale causa di mortalità nel Paese. Il loro impatto è particolarmente significativo nella popolazione femminile: sono responsabili del 33% dei decessi tra le donne, rispetto al 28% tra gli uomini.

Cardiomiopatie. Al centro dell’edizione 2026 dell’Open week sulle malattie Cardiovascolari sono le cardiomiopatie, un gruppo eterogeneo di patologie che interessa il muscolo cardiaco, modificandone struttura e funzionalità. Possono manifestarsi con affanno, stanchezza, dolore toracico, palpitazioni o perdita di coscienza. In alcuni casi rimangono a lungo asintomatiche e vengono riconosciute soltanto durante un controllo medico o in seguito a un evento cardiovascolare. Molte Cardiomiopatie hanno una componente genetica e possono interessare più persone all’interno della stessa famiglia. Per questo il percorso diagnostico non riguarda soltanto il singolo paziente, ma può rendere opportuni la valutazione dei familiari, il monitoraggio nel tempo e, nei casi indicati, il ricorso alla consulenza e ai test genetici.

Fondazione Onda ETS e il network Bollini rosa. Da oltre vent’anni la Fondazione Onda ETS promuove una cultura della prevenzione attenta alle differenze di sesso e genere, contribuendo a portare la salute cardiovascolare al centro dell’attenzione di cittadini, professionisti e istituzioni. Oltre all’Azienda ospedaliera di Verona, altri 150 ospedali italiano hanno aderito all’Open week. Sono le strutture sanitarie inserite nel network Bollini rosa, che si impegnano ad offrire servizi clinico-diagnostici e informativi gratuiti ai cittadini sulle principali patologie, realizzando percorsi ottimizzati per il genere femminile.