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    Giustizia, Ostellari: “Taser per Polpen, Lega chiede sperimentazione”

    Politica Montecitorio 1 Min Read

    Roma, 24 set.

    “Chi ogni giorno garantisce sicurezza e legalità negli istituti penitenziari deve poter contare su strumenti adeguati e moderni. Per questo ritengo sia giusto valutare una sperimentazione del taser per la Polizia penitenziaria, naturalmente accompagnata da una formazione specifica e da protocolli rigorosi, per verificarne efficacia e modalità di utilizzo.

    Questa è una proposta che, come Lega, riteniamo giusto approfondire, perché nasce dall’ascolto di chi ogni giorno opera negli istituti, anche nell’ambito della giustizia minorile, e punta a rafforzare concretamente la tutela degli agenti, del personale e delle persone detenute, con strumenti sicuri e modalità chiare”.

    Lo dichiara il sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari della Lega.

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