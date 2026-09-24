Legione Veneto Carabinieri, le congratulazioni del Presidente Fontana al nuovo comandante

Roma, 24 set

“Le mie congratulazioni al Generale di Brigata Ettore Bramato per il nuovo incarico alla guida della Legione Carabinieri Veneto, con i migliori auguri di buon lavoro. Grazie al Generale di Divisione Giuseppe De Liso per il servizio svolto e un sincero augurio per il nuovo incarico che si appresta ad assumere. È questa un’occasione per rinnovare il più sentito ringraziamento all’Arma dei Carabinieri, alle donne e agli uomini che ogni giorno operano con professionalità, coraggio e spirito di servizio per la sicurezza e la tutela delle nostre comunità e dei nostri territori”.

Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.