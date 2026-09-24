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    Legione Veneto Carabinieri, le congratulazioni del Presidente Fontana al nuovo comandante

    Politica Montecitorio 1 Min Read

    Roma, 24 set

    “Le mie congratulazioni al Generale di Brigata Ettore Bramato per il nuovo incarico alla guida della Legione Carabinieri Veneto, con i migliori auguri di buon lavoro. Grazie al Generale di Divisione Giuseppe De Liso per il servizio svolto e un sincero augurio per il nuovo incarico che si appresta ad assumere. È questa un’occasione per rinnovare il più sentito ringraziamento all’Arma dei Carabinieri, alle donne e agli uomini che ogni giorno operano con professionalità, coraggio e spirito di servizio per la sicurezza e la tutela delle nostre comunità e dei nostri territori”.

    Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

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