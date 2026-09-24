Avvicendamento alla Legione Carabinieri del Veneto. Il saluto del presidente Stefani

Venezia, 24 settembre 2026

“Un sentito bentornato nella nostra regione al generale Bramato che oggi assume il comando della Legione Carabinieri del Veneto. È un ufficiale di elevata esperienza e professionalità che ben conosce la nostra terra per esservi nato e per precedenti esperienze di servizio che lo hanno visto anche comandante provinciale di Verona. A lui auguro buon lavoro e, in attesa di incontrarlo, assicuro fin d’ora la massima collaborazione istituzionale possibile”.

È il saluto del presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, al generale di brigata Ettore Bramato, fino ad oggi comandante provinciale di Bologna, che subentra al collega Giuseppe De Liso al comando della legione dell’Arma con sede a Padova.

“Nell’occasione dell’avvicendamento dei due ufficiali – prosegue Stefani – rivolgo un saluto con gratitudine al generale De Liso. Con tutti gli uomini e le donne della Legione ha garantito un impegno prezioso in difesa della legalità e a tutela dei cittadini. A lui auguro ancora tante soddisfazioni nel nuovo prestigioso incarico al Ministero della Difesa”.