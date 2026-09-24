Veneto. Da carta “Dedicata a Te” un importante sostegno per più di 50mila famiglie venete

“Grazie all’iniziativa voluta dal ministro Lollobrigida ben 51.004 nuclei famigliari veneti potranno avvalersi della “Carta Dedicata a Te” per il biennio 2026/2027. Il Governo Meloni e il Masaf confermano il massimo impegno a sostegno delle fasce sociali più vulnerabili e delle filiere produttive italiane grazie a una misura che unisce il contrasto al carovita tramite un contributo di 1000 euro, suddivisi in due versamenti, alla valorizzazione dell’eccellenza agroalimentare italiana. L’obbligo di acquisto di beni alimentari di prima necessità di origine nazionale e l’ulteriore sconto del 15% garantito nelle attività convenzionate generano infatti un impatto economico virtuoso a cascata sui produttori italiani. La misura dimostra la propria capillarità e importanza strategica nel tessuto sociale della regione Veneto, garantendo un supporto solido e mirato nei principali centri urbani, come nel caso di Verona, leader regionale per volume di assegnazioni con 10097 carte, seguita da Venezia con 8556 carte spesa, Padova che registra un totale di 9824 e Vicenza dove le carte sono 8560. Questi dati confermano l’efficacia di un modello di welfare verticale e senza sprechi voluto dal Governo Meloni: un aiuto concreto che difende il potere d’acquisto dei cittadini e blinda, al contempo, l’economia del made in Italy”.

Così in una nota l’On. Maria Cristina Caretta di Fratelli d’Italia, Vicepresidente della Commissione agricoltura a Montecitorio