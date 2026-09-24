Avvicendamento al Comando dei Carabinieri del Veneto. Polato: “Con Bramato grande collaborazione a Verona. È un professionista di altissimo profilo, una garanzia per la sicurezza”

“Esprimo la mia più grande soddisfazione per il ritorno in Veneto del Generale di Brigata Ettore Bramato. Ho avuto il piacere e l’onore di collaborare fianco a fianco con lui a Verona, durante la mia esperienza come assessore alla sicurezza. Anni straordinari, dedicati all’ascolto costante del territorio, grazie ad una sinergia concreta tra il Comune e l’Arma dei Carabinieri”.

Lo dichiara Daniele Polato, che ha partecipato questa mattina alla cerimonia di avvicendamento al vertice della Legione Carabinieri “Veneto”, tra il Generale di Divisione Giuseppe De Liso e il Generale di Brigata Ettore Bramato, in passato Comandante Provinciale a Verona.

“La sicurezza dei nostri cittadini è prioritaria – afferma Polato – . E le istituzioni non possono permettersi di abbassare la guardia o di non collaborare attivamente con le Forze dell’Ordine. Speriamo che, soprattutto a Verona, si possa invertire presto la rotta. C’è molto da fare e l’arrivo del Generale Bramato alla guida della Legione Carabinieri “Veneto” rappresenta una garanzia fondamentale: la sua competenza e la profonda conoscenza del nostro territorio, assieme alla professionalità dei Comandanti provinciali, faranno la differenza. Un sentito ringraziamento al Generale di Divisione Giuseppe De Liso per il prezioso e generoso servizio reso alla nostra regione in questi anni”.