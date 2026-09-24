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    Rana Verona promossa anche nel secondo test: battuto il Friedrichshafen

    Pallavolo 2 Mins Read

    Verona, 23.09.2026

    Altra prova superata in questa preseason per Rana Verona, che si esprime ancora una volta su buoni ritmi e dà continuità al lavoro di preparazione al campionato. Salgono in cattedra Keita e Buchegger, già incisivi in attacco, mentre Motta Paes si distingue in cabina di regia, ma anche dai nove metri.

    Il sestetto iniziale è composto da Motta Paes e Buchegger in diagonale principale, Keita e Glatz in banda e la coppia Zingel-Anzani al centro, con Staforini libero. La partenza è favorevole per gli scaligeri, che spingono subito sull’acceleratore, soprattutto grazie ai colpi di Buchegger e Keita. Verona prende il largo e chiude in scioltezza il primo parziale, alzando la voce anche a muro. I tedeschi provano la reazione al rientro in campo, poi con una serie in battuta di Motta Paes, i padroni di casa ribaltano il punteggio. La frazione è equilibrata fino in fondo e ai vantaggi è Verona ad avere la meglio.

    Nel terzo set lo staff comincia a compiere qualche rotazione in campo, inserendo anche Vitelli e Scanferla. La squadra di casa si mantiene su un buon livello, dando vita a una buona intesa tra compagni in campo. Gli avversari – tra le principali formazioni della massima divisione tedesca – replicano e danno del filo da torcere a Verona, che però chiude a proprio favore. Le due squadre disputano anche il quarto, con la truppa teutonica capace di crearsi un largo vantaggio, prima che gli scaligeri recuperino terreno. Verona accorcia, sorpassa ma ai vantaggi si impone il Friedrichshafen.

    RISULTATO FINALE: Rana Verona-VfB Friedrichshafen 3–1 (25-15; 27-25; 25-21; 24-26)

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