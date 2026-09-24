Trenitalia, modifiche alla circolazione ferroviaria a seguito di interventi infrastrutturali sulla linea Verona – Venezia

· dalle ore 20:10 del 26 settembre alle ore 06:10 del 27 settembre 2026

· tra le stazioni di Verona Porta Nuova e Grisignano di Zocco

Verona, 24 settembre 2026

Dalle ore 20:10 del 26 settembre alle ore 06:10 del 27 settembre 2026, la circolazione ferroviaria sarà sospesa tra le stazioni di Verona Porta Nuova e Grisignano di Zocco per consentire lavori di potenziamento infrastrutturale.

I treni del Regionale di Trenitalia (Gruppo FS) sono parzialmente cancellati tra Grisignano di Zocco e Verona Porta Nuova; al fine di garantire la continuità del servizio e limitare l’impatto dei lavori sul territorio, Regionale ha previsto un’offerta bus sulla stessa tratta con tempi di percorrenza e posti disponibili diversi dall’offerta ordinaria. Per alcuni collegamenti tra Venezia e Verona sono previste variazioni di percorso con maggiori tempi di percorrenza e cancellazione delle fermate di Vicenza, San Bonifacio e Verona Porta Vescovo (servite dai bus).

L’orario dei bus può variare in funzione delle condizioni del traffico stradale. Si consiglia pertanto di valutare la ripianificazione del proprio viaggio.

Sui bus non è ammesso il trasporto bici o di altri mezzi di micromobilità elettrica e non è ammesso il trasporto di animali di grossa taglia ad eccezione dei cani d’assistenza.

I treni Frecciarossa di Trenitalia 9755, 9757 e 9759 delle relazioni Torino-Milano-Venezia-Udine-Trieste, il giorno 26 settembre subiscono variazioni di percorso, con la cancellazione delle fermate di Brescia, Peschiera del Garda, Desenzano, Verona Porta Nuova e Vicenza, con incremento dei tempi di viaggio.

Si invitano tutti i clienti a consultare in prossimità della data del viaggio i vari canali di informazione di Trenitalia, nonché le comunicazioni informative sulle variazioni del servizio veicolate tramite mail o SMS.

I canali di acquisto sono aggiornati.

Informazioni di dettaglio disponibili su www.trenitalia.com (sezione Infomobilità) e tramite Smart Caring personalizzato su App di Trenitalia. Per maggiori informazioni, attivo il call center gratuito al numero 800 89 20 21.

A questo link è consultabile la campagna SCEGLI DI VIAGGIARE INFORMATO.