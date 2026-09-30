Alberi per la Pianura Veneta: 1.235 veronesi hanno prenotato 8.817 piante

In tantissimi hanno aderito all’iniziativa, il ritiro sarà possibile a partire dalla fine di ottobre nelle serre di AMIA. Le consegne saranno organizzate su più giornate, suddivise per circoscrizione di residenza.

Alberi per la Pianura Veneta, Verona registra il maggior numero di piante richieste tra i Comuni regionali aderenti. La distribuzione inizierà a fine ottobre nelle serre di AMIA in via della Diga.



Si è chiuso oggi, 30 settembre, il termine per richiedere le piante. A Verona hanno aderito 1.235 cittadini, prenotando complessivamente 8.817 piante. L’iniziativa della Regione del Veneto, gestita da Veneto Agricoltura, mette gratuitamente a disposizione giovani alberi e arbusti autoctoni.



Verona registra il maggior numero di piante richieste tra i Comuni aderenti. Per confronto, Padova ne conta 3.283, Vicenza 2.725 e Venezia 958: il dato veronese è più del doppio di quello padovano, oltre il triplo di quello vicentino e più di nove volte quello veneziano.



“Siamo davvero molto soddisfatti di questo risultato – dichiara l’assessore al Verde Federico Benini –. La risposta di 1.235 veronesi dimostra quanto sia forte in città la sensibilità verso il verde e la voglia di contribuire in prima persona a farlo crescere. Credo sia anche il frutto del lavoro di sensibilizzazione che il Comune ha portato avanti in questi anni, insieme agli interventi realizzati nei quartieri”.



Il ritiro sarà possibile a partire dalla fine di ottobre nelle serre di AMIA, in via della Diga. Data la quantità di piante da distribuire, le consegne saranno organizzate su più giornate, suddivise per circoscrizione di residenza.

Nei prossimi giorni il Comune comunicherà il calendario e le modalità di ritiro. I cittadini che hanno prenotato le piante sono invitati ad attendere queste indicazioni prima di recarsi alle serre.