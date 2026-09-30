Linea Alta Velocita’/Alta Capacita’ VR– PD: attivata la linea aerea di contatto a 3.000 volt tra Verona Porta Vescovo e Vicenza. Ecco le regole salvavita

Il Consorzio IRICAV DUE ha attivato la linea aerea di contatto sulla tratta ferroviaria Verona Porta Vescovo – Bivio Vicenza, primo lotto funzionale della nuova linea AV/AC Verona–Padova.
Dal 28 settembre la linea di trazione elettrica e le relative apparecchiature di alimentazione sono da considerarsi permanentemente sotto tensione alla tensione nominale di 3.000 Volt in corrente continua.
Da quel momento qualsiasi elemento conduttore, cavo o impianto della linea di trazione elettrica deve essere considerato costantemente in tensione e potenzialmente letale in caso di contatto diretto o di avvicinamento oltre le distanze di sicurezza.
Per prevenire incidenti gravi o mortali, l’Amministrazione invita la cittadinanza a rispettare scrupolosamente le seguenti norme di sicurezza:
1. Non toccare, manomettere o avvicinarsi ai fili della linea aerea, ai sostegni (pali), agli isolatori, alle funi di amarro e alle apparecchiature elettriche di autotrasformazione o sezionamento.
2. Non introdursi né transitare nelle aree di cantiere, nella sede ferroviaria e nelle zone recintate a protezione degli impianti.
3. Non movimentare oggetti metallici lunghi, come scale, aste, canne da pesca o attrezzi agricoli, in prossimità della linea: la corrente può scaricarsi anche ad arco, senza contatto diretto.
4. Prestare la massima prudenza ai passaggi a livello (ove presenti), rispettando i limiti di altezza segnalati per i veicoli pesanti o telonati.
5. Non lanciare oggetti verso la linea elettrica e non effettuare spruzzi d’acqua, ad esempio per l’irrigazione di campi confinanti, in direzione dei conduttori aerei.
In caso di anomalie, come cavi trecciati a terra, fiammate o rami pericolanti sopra la linea, è necessario non avvicinarsi e contattare immediatamente i numeri di emergenza.