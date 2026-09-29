Close Menu
    ULTIME NOTIZIE
    mercoledì 30 Settembre
    Demo

    Tosi (FI-PPE) alla Commissione: “Europa punti sul nucleare e trasformi la ricerca in capacità industriale. La fusione può essere una prospettiva importante”    

    Politica Europa 2 Mins Read

    Bruxelles 29 settembre 2026

    L’Europa deve poter contare su un’energia pulita, sicura, affidabile e competitiva. Il nucleare, nelle sue diverse tecnologie, può dare un contributo importante a questo obiettivo. Non possiamo perdere tempo mentre i costi dell’energia aumentano e pesano sulla competitività delle nostre imprese”, dichiara l’eurodeputato Flavio Tosi (Fi-Ppe), primo firmatario di un’interrogazione prioritaria alla Commissione europea firmata da tutta la delegazione italiana di Forza Italia al Parlamento europeo.

    L’interrogazione di Tosi e Fi (“Affrontare gli elevati costi dell’energia: la futura strategia europea per l’energia da fusione”), ponendo l’accento sulla necessità di un’Unione meno dipendente da Paesi terzi sul piano energetico, chiede alla Commissione quando intenda presentare la strategia europea dedicata alla fusione nucleare, che secondo Tosi e Fi potrebbe contribuire significativamente alla sicurezza energetica. Poi domanda quali misure specifiche sono previste per l’industrializzazione e la diffusione commerciale dell’energia da fusione in Europa, anche in termini di finanziamento, regolamentazione, catene di approvvigionamento e sostegno alle imprese e alle start-up europee.

    Abbiamo una ricerca di livello internazionale e competenze industriali che dobbiamo valorizzare. Ora servono strategie chiare e tempi certi per trasformare questi risultati in investimenti, imprese e nuove opportunità industriali in Europa. La fusione può rappresentare una prospettiva importante, ma dobbiamo essere in grado di trasformare la nostra leadership scientifica in capacità industriale” dice Tosi.

    Keep Reading

    Add A Comment

    Comments are closed.

    REDAZIONE

    Vuoi inviare un comunicato?

    redazione@ilgiornaledeiveronesi.it

    ESCLUSIVE

    Concessione di contenuti esclusivi

    info@lioncomunication.com

    Testata Indipendente

    PUBBLICITA’

    Articoli sponsorizzati
    Banner pubblicitari

    info@lioncomunication.com

    Le nostre collaborazioni

    *I.P. = Inserzione Pubblicitaria

    Mail: info@lioncomunication.com
    Telefono: 393 941 3610

    Facebook Youtube

    Editore: Diego Cordioli – Direttore responsabile: Claudio Beccalossi – Registrato presso il Tribunale di Verona al n. 2179
    © Copyright Il Giornale dei Veronesi, tutti i diritti riservati – Proprietario: Lion Comunication Srls – P.Iva 04247940234 – Privacy PolicyCookie Policy