Tosi (FI-PPE) alla Commissione: “Europa punti sul nucleare e trasformi la ricerca in capacità industriale. La fusione può essere una prospettiva importante”    

Bruxelles 29 settembre 2026

“L’Europa deve poter contare su un’energia pulita, sicura, affidabile e competitiva. Il nucleare, nelle sue diverse tecnologie, può dare un contributo importante a questo obiettivo. Non possiamo perdere tempo mentre i costi dell’energia aumentano e pesano sulla competitività delle nostre imprese”, dichiara l’eurodeputato Flavio Tosi (Fi-Ppe), primo firmatario di un’interrogazione prioritaria alla Commissione europea firmata da tutta la delegazione italiana di Forza Italia al Parlamento europeo.

L’interrogazione di Tosi e Fi (“Affrontare gli elevati costi dell’energia: la futura strategia europea per l’energia da fusione”), ponendo l’accento sulla necessità di un’Unione meno dipendente da Paesi terzi sul piano energetico, chiede alla Commissione quando intenda presentare la strategia europea dedicata alla fusione nucleare, che secondo Tosi e Fi potrebbe contribuire significativamente alla sicurezza energetica. Poi domanda quali misure specifiche sono previste per l’industrializzazione e la diffusione commerciale dell’energia da fusione in Europa, anche in termini di finanziamento, regolamentazione, catene di approvvigionamento e sostegno alle imprese e alle start-up europee.

“Abbiamo una ricerca di livello internazionale e competenze industriali che dobbiamo valorizzare. Ora servono strategie chiare e tempi certi per trasformare questi risultati in investimenti, imprese e nuove opportunità industriali in Europa. La fusione può rappresentare una prospettiva importante, ma dobbiamo essere in grado di trasformare la nostra leadership scientifica in capacità industriale” dice Tosi.