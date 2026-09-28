Sanità. A Padova primo impianto di valvola innovativa, il plauso del presidente Stefani

Venezia, 28 settembre 2026

“La Sanità veneta segna una nuova affermazione di cui potranno giovarsi cittadini che fino ad oggi non avevano risposte all’insufficienza tricuspidalica grave. Con soddisfazione mi congratulo con l’unità Emodinamica e Cardiologia Interventistica dell’Azienda Ospedale Università Padova che ha portato a termine il primo impianto in Italia di una nuova protesi specifica, offrendo una possibilità di cura a coloro che, per dimensioni e per caratteristiche anatomiche della valvola tricuspide, non potevano essere trattati con la chirurgia tradizionale o con le tecniche percutanee disponibili fino ad ora. È una risposta importante a casi clinici di alta complessità”.

A dirlo è il presidente della Regione del Veneto, Alberto Stefani, in occasione del primo intervento a livello nazionale, portato a termine a Padova, per l’impianto di nuova protesi pensata per affrontare anatomie complesse, comprese valvole tricuspidali molto dilatate, attraverso una vena della gamba, raggiungendo il cuore senza aprire il torace e senza lasciare cicatrici chirurgiche.

“Mi congratulo per questo nuovo traguardo a beneficio di pazienti con patologie di difficile trattamento con il professor Giuseppe Tarantini, la sua equipe, i cardiologi, gli ecocardiografisti interventisti, agli anestesisti e il personale tecnico e infermieristico che a qualsiasi titolo ha contribuito a risultato. Alla paziente auguro una positiva continuazione del decorso”, conclude il presidente Stefani.