Venezia. On. Caretta (FdI), complimenti a Polizia Penitenziaria per immediato arresto dei due evasi

“Complimenti alla Polizia Penitenziaria per la professionalità dimostrata nell’arresto immediato di due detenuti stranieri evasi questa mattina dal carcere di Venezia Santa Maria Maggiore. L’evasione odierna, oltre a registrare la pronta risposta delle forze dell’ordine, conferma la necessità di interventi a sostegno del prezioso lavoro, troppo spesso svolto in condizioni emergenziali, delle donne e degli uomini della nostra Polizia Penitenziaria”.
Così in una nota l’On. Maria Cristina Caretta di Fratelli d’Italia