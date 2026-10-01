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    Venezia. On. Caretta (FdI), complimenti a Polizia Penitenziaria per immediato arresto dei due evasi

    Politica Montecitorio 1 Min Read

    “Complimenti alla Polizia Penitenziaria per la professionalità dimostrata nell’arresto immediato di due detenuti stranieri evasi questa mattina dal carcere di Venezia Santa Maria Maggiore. L’evasione odierna, oltre a registrare la pronta risposta delle forze dell’ordine, conferma la necessità di interventi a sostegno del prezioso lavoro, troppo spesso svolto in condizioni emergenziali, delle donne e degli uomini della nostra Polizia Penitenziaria”.

    Così in una nota l’On. Maria Cristina Caretta di Fratelli d’Italia

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