Anno europeo competenze. Assessore Donazzan, “Il movimento etico digitale testimonial d’eccezione: dimostra quanto in Veneto investiamo in competenze”

Venezia, 31 maggio 2023

“Quest’anno in Europa si celebra l’anno europeo delle competenze, un ambito in cui stiamo lavorando in maniera coordinata all’interno del nostro sistema regionale integrato tra istruzione, formazione e lavoro. Un sistema che offre buone prassi, esempi eccezionali e continue iniziative proprio per quanto riguarda le competenze, in particolare quelle legate al mondo del digitale. Si tratta di competenze sempre più richieste e determinanti per la competitività nel mercato del lavoro anche in ottica di transizione digitale e sostenibilità. Possiamo dire davvero con orgoglio che il nostro è un sistema dinamico e virtuoso che contribuisce a rendere la nostra regione vero laboratorio in materia di competenze”.

È questo lo spunto che l’Assessore al lavoro della Regione del Veneto Elena Donazzan trae dalla notizia che Social warning – Movimento Etico Digitale, associazione no profit fondata in Veneto nel 2018 da Davide Dal Maso, ha raggiunto la finale del contest per “The European Digital Skills Awards 2023” nella categoria Empowering Youth in Digital. Stiamo parlando di una iniziativa promossa dalla Commissione Europea per premiare i migliori progetti, storie e iniziative che sostengono le competenze digitali in Europa, promuovendo e diffondendo le buone pratiche.

“Sono particolarmente affezionata a Social Warning – Movimento Etico Digitale che è nata a Vicenza, puntando tutto sulla formazione – precisa Donazzan –. Abbiamo visto crescere il suo fondatore, Davide Dal Maso, un giovane classe 1995 che secondo Forbes è tra i Top Under 30 Italiani, uno specialista nel campo della comunicazione digitale che collabora con la nostra area formazione, in particolare con il sistema ITS Academy in maniera molto proficua”.

Tra le varie attività realizzate nella nostra regione, i giovani formatori-volontari della rete del Movimento Etico hanno incontrato nelle scuole venete 2500 studenti in 94 classi in varie sessioni formative. Hanno inoltre partecipato all’organizzazione di due eventi live sul social network Twitch, coinvolgendo altri 2000 studenti per parlare loro di educazione civica e digitale.

“Un modello innovativo di formazione che coinvolge i nostri giovani, preparandoli alle sfide del presente e del futuro. È puntando su associazioni come queste e su figure come quella di Davide che il nostro sistema economico tanto quanto l’intero territorio può crescere ed essere sempre più competitivo in un contesto globale” conclude l’Assessore Donazzan.