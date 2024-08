Approvato il bando PIF (progetti integrati di filiera). Marcato, “3 milioni di euro per sostenere la crescita internazionale delle PMI venete del sistema casa e della moda”

Venezia, 1° agosto 2024

“Tre milioni di euro per accrescere il grado di internazionalizzazione delle micro, piccole e medie imprese (PMI) venete, favorendo la loro vocazione all’esportazione e la loro capacità di pianificare e attuare una corretta strategia di ampliamento dei propri orizzonti commerciali”.

Così l’Assessore allo sviluppo economico ed energia Roberto Marcato spiega l’obiettivo che la Regione si pone con il “Bando PIF – Progetti Integrati di Filiera. Annualità 2023-2024”, approvato nei giorni scorsi dalla Giunta regionale.

“E’ un progetto sperimentale che indica un nuovo approccio verso l’internazionalizzazione – sottolinea l’assessore Marcato – Vogliamo si traduca per le imprese nel consolidamento della presenza competitiva e nella proiezione verso i mercati esteri. Vogliamo prendere per mano le aziende e accompagnarle in un percorso di crescita”.

Questa prima edizione del bando è rivolta a PMI appartenenti a due filiere venete di eccellenza, nello specifico quelle del sistema Casa e del sistema Moda, che costituiscono due delle principali realtà dell’economia regionale, rappresentando più di un terzo del totale delle imprese venete e che per la loro natura risultano particolarmente adattate a testimoniare il “saper fare veneto” nel mondo.

L’iniziativa si articolerà in due fasi, la prima con il coinvolgimento delle imprese beneficiarie in una serie di attività coordinate da Veneto Innovazione, quali seminari e momenti formativi, la partecipazione a fiere di rilievo internazionale, il confronto con altri mercati attraverso company mission e la definizione di una strategia di internazionalizzazione personalizzata. La seconda fase prevede l’erogazione di un contributo a fondo perduto a supporto di investimenti in internazionalizzazione effettuati da parte delle imprese che avranno concluso positivamente la prima fase.

“L’organizzazione del bando – evidenzia l’Assessore Marcato – serve a favorire la collaborazione tra aziende di dimensioni e grado di internazionalizzazione differenti appartenenti alla medesima filiera. E questo aiuterà le imprese più piccole ad avere la possibilità di raggiungere e conquistare maggiori spazi di mercato”.

Il bando, che verrà pubblicato nel BUR del Veneto, sul sito istituzionale (http://bandi.regione.veneto.it) e sul sito dedicato all’iniziativa (www.pif.veneto.it) prevede l’assegnazione delle agevolazioni sulla base di una graduatoria di merito. Le domande dovranno essere compilate e presentate esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema Informativo per la Programmazione dei fondi (Fondi.RVE) della Regione del Veneto, dalle ore 10.00 del 29 agosto 2024 fino alle ore 12.00 del 2 ottobre 2024.