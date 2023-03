Conferenza Unificata da’ parere favorevole al DDL sull’autonomia. Zaia, “Un progetto serio che non spacca l’Italia ma che sara’ un’opportunita’ per tutti”

Venezia, 2 marzo 2023

“Il parere favorevole al DDL sull’autonomia anche da parte della Conferenza Unificata segna un secondo risultato importante della giornata. Ricorderemo questo giorno come uno di quelli in cui si è fortificato un disegno di modernità per un paese in cui la scelta federalista va ad attuare le volontà dei Padri Costituenti”.

Così il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, commenta anche il parere positivo della Conferenza Unificata al DDL Calderoli.

“Registriamo – aggiunge il Governatore – un secondo rilevante risultato a poche ore dalla Conferenza delle Regioni di questa mattina in cui si sono espresse favorevolmente tutte le regioni tranne quattro. Rispetto la scelta: hanno fatto dei distinguo ma, è da notare, che non si sono pronunciate contro l’autonomia, lamentandosi più che altro delle modalità. Da parte nostra c’è soddisfazione ma colgo anche un grande senso di responsabilità da parte di tutti noi e del ministro Calderoli a cui va il mio ringraziamento per l’impegno che continua a dimostrare. Da parte nostra c’è la volontà di vedere riconosciuto fino in fondo che questo è un progetto serio, che non spacca l’Italia e darà opportunità a tutti, anche a quella foresta che cresce e che non ha ancora voce”.