Donna accoltellata nel Veronese, fermato il compagno. Presidente Zaia, “Ferma condanna di un gesto così efferato e vicinanza alla vittima. Ancora una volta si riaprono interrogativi già vissuti”

Venezia, 5 agosto 2024

“Ancora una volta siamo costretti a esprimere una ferma condanna e tanta preoccupazione per un atto di eccezionale violenza contro una donna che sembrerebbe maturato in ambiente familiare. La notizia che giunge da Montorio Veronese riapre interrogativi sociali e situazioni già provate in moltissimi altri casi. Interrogativi che continueremo a vivere finché non si sarà realmente affermata la cultura del rispetto e con essa la fine di ogni mentalità che spinge certi uomini all’aggressione contro le donne”.

Con queste parole il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, commenta la notizia che nel Veronese una donna è stata ricoverata in gravi condizioni perché accoltellata e sarebbe già stato fermato il compagno.

“È bene che ogni caso non passi inosservato e ci sia un’indignazione corale di fronte alla violenza di genere – sottolinea il Presidente –. Da parte delle istituzioni, dei cittadini, dei media. Un’alleanza trasversale contro ogni violenza: solo così, con un’azione sinergica, potremo sperare di debellare giorno dopo giorno questa piaga. Oggi facciamo tutti il tifo per la donna vittima, ed esprimiamo la nostra vicinanza affinché possa superare questo momento. Siamo certi che parallelamente la Giustizia farà il suo corso. Invio un ringraziamento alle Forze dell’Ordine e a tutti i sanitari che sono intervenuti e che stanno dando il supporto necessario alla vittima di tanta violenza”.