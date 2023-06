FESR-FSE plus. Riunito comitato di sorveglianza unico. Caner e Donazzan, “Veneto partito a tutta velocita’. In un anno aperti bandi per oltre 200 milioni di euro”

Venezia, 8 giugno 2023

Si è tenuta questa mattina al palazzo Grandi Stazioni la quarta seduta del “Comitato di Sorveglianza unico dei programmi del PR Veneto FESR e del PR Veneto FSE+ 2021-2027”, presieduto dall’assessore al turismo, agricoltura e fondi UE Federico Caner delegato dal Presidente Luca Zaia, con la partecipazione dell’assessore al lavoro Elena Donazzan.

Nel corso dell’incontro coordinato dal direttore dell’Area Area Politiche Economiche, Capitale Umano e programmazione comunitaria, Santo Romano, si sono susseguiti gli interventi dei rappresentanti della Commissione europea, delle Autorità di Gestione dei PR Veneto FESR e del PR Veneto FSE+ 2021-2027, dott. Toffanin e dott.ssa De Pietro e delle strutture regionali responsabili dell’attuazione dei Programmi della politica di coesione regionale 2021-2027.

“Il pieno coinvolgimento del partenariato è uno dei principi fondamentali per l’attuazione della politica di coesione europea” ha sottolineato l’Assessore Federico Caner, affermando quanto l’Amministrazione abbia voluto coinvolgere con un intenso lavoro e dialogo continuo e trasparente il partenariato rappresentato proprio nel Comitato di Sorveglianza. Tale comitato è composto dalle autorità regionali, locali, cittadine e le altre autorità pubbliche competenti, dalle parti economiche e sociali, e dagli organismi che rappresentano la società civile, le organizzazioni non governative e gli organismi di promozione dell’inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione. “Avere la possibilità di disporre in tempi brevi delle risorse di due Programmi rilevanti come il FESR e FSE+, che per la nuova programmazione complessivamente possono contare su 2 miliardi di euro, è di fondamentale importanza tanto per le nostre imprese quanto per i nostri cittadini e territori”.

“Con le risorse del PR FESR – afferma ancora Caner – ad oggi con più di 70 milioni di euro abbiamo approvato provvedimenti per la messa a norma sismica del patrimonio edilizio pubblico, oltre a diverse azioni rivolte ad imprese turistiche, start-up innovative, imprese del settore culturale, creativo e audiovisivo. È stato poi approvato anche l’accordo della Regione con MIMIT e MEF per il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, che, attraverso il medio credito centrale, mette a disposizione risorse per 20 milioni di euro”.

“Il nostro obiettivo, mediante le risorse del PR Veneto FSE+ 2021-2027, – ha precisato l’assessore Donazzan – è rispondere alla sfida di elevare la qualità di vita dei cittadini, che devono continuare ad essere al centro dell’azione politica regionale, sostenuta dai fondi della politica di coesione. È un obiettivo che stiamo perseguendo avendo già stanziato 128 milioni di euro in continuità con la precedente programmazione su alcune linee d’azione, ma sperimenteremo anche iniziative innovative per rispondere a nuovi fabbisogni delle persone, in particolare le più fragili”.

“L’impegno è quello di continuare a primeggiare nella gestione efficiente ed efficace delle risorse della politica di coesione – conclude l’assessore al lavoro -. Lo faremo mantenendo il presidio sulla complementarietà degli interventi con gli altri fondi della politica di coesione regionale e gli altri programmi nazionali cofinanziati dai fondi strutturali, con il PNRR e le altre risorse nazionali e regionali.”

Nella seduta odierna sono stati anche aggiornati i componenti del Comitato sullo stato della politica di coesione, approvando alcune modifiche al regolamento interno del Comitato di Sorveglianza unico, proseguendo poi con l’approvazione del secondo gruppo di criteri per la selezione delle operazioni per il PR Veneto FESR, che va a integrare quanto già approvato nel corso della seduta del 23 febbraio 2023, oltre all’esame e approvazione del Piano di Valutazione del PR Veneto FESR e del PR Veneto FSE+ 2021-2027.

Infine è stata presentata una informativa sulla comunicazione e visibilità dei PR Veneto FESR e FSE+ 21-27, seguita da due informative tematiche sullo stato di attuazione dei Programmi Operativi Regionali del ciclo di programmazione 2014-2020.