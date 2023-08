GdF sequestra sostanze dannose per l’uomo a Padova. Zaia, “Bravi, in tanti si potevano ammalare ed e’ inammissibile”

Venezia, 29 agosto 2023

“Il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Padova ha compiuto un sequestro di prodotti pericolosi per la salute di grande significato. Complimenti e grazie alle Fiamme Gialle. Molte persone, usando quei prodotti avrebbero rischiato conseguenze anche gravi”.

Così il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, pone l’accento sull’importanza del sequestro di oltre settemila articoli (profumi, prodotti per l’igiene e la cura della persona) in un esercizio commerciale nella zona industriale di Padova.

“L’abusivismo commerciale è già di per sé una piaga – dice Zaia – ma in questo caso si va ben oltre. Questi prodotti contenevano infatti una molecola (nota col nome di Lilial) che dal primo marzo 2022 è messa al bando in Europa in quanto inserita tra le sostanze considerate ‘cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione’”

“Tanta gente avrebbe quindi potuto star male – conclude Zaia – e questo è assolutamente inammissibile, una prospettiva infausta che è stata neutralizzata da una capillare attività svolta sul territorio provinciale svolta con determinazione e bravura dalla Guardia di Finanza”.