Giornata mare. Presidente Veneto, “Perseguire sostenibilita’ ambientale tutelando il mare lo dobbiamo ad una delle principali fonti di vita”

Venezia, 11 aprile 2023

“Il Leone di San Marco, simbolo di Venezia e della nostra Regione, è storicamente rappresentato con le zampe anteriori in terra ferma e quelle posteriori a lambire le onde del mare. È un’immagine che riassume un legame secolare, il simbolo di una comunità che come poche altre ha trovato sul mare il suo destino e una ragione di vita. Legame che si è evoluto e aggiornato ma che sopravvive anche ai giorni nostri. Per questo, la ricorrenza odierna la sentiamo una delle date attinenti alla vita della nostra comunità che ha sempre visto nell’Adriatico una porta d’accesso al mondo, ereditando da Venezia la predisposizione al cosmopolitismo, all’apertura verso altre culture, alla conoscenza e agli scambi economici”.

Con queste parole il Presidente della Regione del Veneto ricorda l’importanza della Giornata del Mare e della Cultura marinara che si celebra oggi.

“Se oggi siamo al lavoro per fare di Venezia la Capitale mondiale della Sostenibilità – aggiunge il Governatore – è grazie all’esperienza storica plasmata su delicatissimi equilibri tra aree antropizzate, lagune e coste. Il mare, poi, è ancora un propulsore verso il benessere nella regione più turistica del paese in cui dei 72 milioni di presenze annue quelle sulle spiagge, legate alla croceristica e alla nautica fanno la parte del leone. Il mare, quindi, è per noi una grande ricchezza e un volano di sviluppo che dobbiamo conservare e proteggere, ricorrendo alle esperienze migliori che sono nel nostro DNA”.

“Primo impegno è proseguire nel tutelarlo ulteriormente, difenderlo dagli sversamenti di qualsiasi sostanza, dalle plastiche che minacciano la sua ricchezza e i suoi esseri viventi – conclude il Presidente veneto -. Per fare questo si deve continuare la conquista di ottimi risultati nell’incremento dell’economia circolare e nell’aumento della raccolta differenziata dei rifiuti, temi su cui il Veneto è già un modello; solo il 4 per cento dei rifiuti, infatti, finisce in discarica e l’8 per cento al termovalorizzatore. L’importanza di perseguire, sempre più con particolare attenzione al mare, la sostenibilità ambientale, anche nei suoi aspetti economici e sociali è fondamentale. Lo dobbiamo ad una delle nostre principali fonti di vita. Il Veneto continuerà a fare la sua parte”.