Legambiente premia il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi nella prima edizione del dossier “Parchi Rifiuti Free”. I complimenti del Presidente Luca Zaia

Venezia 20 gennaio 2023

“Non è la prima volta che Legambiente colloca il territorio veneto sul podio per l’attenzione all’ambiente grazie alla gestione dei rifiuti, in particolare, alla raccolta differenziata. Questa volta, la promozione avviene attraverso la prima edizione del dossier ‘Parchi Rifiuti Free’, dove Legambiente certifica come miglior performance il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi con una media dell’86,68% sulla differenziata dei rifiuti: un dato straordinario se si considera che 13 dei 15 Comuni del Parco sono anche Comuni Rifiuti Free ed è l’unico Parco Rifiuti Free con una media di 60,14 Kg/ab/a. Un risultato eccezionale a livello nazionale che è il frutto di un efficace lavoro di squadra, mai cessato nemmeno durante il periodo buio del COVID-19”.

Sono le parole di soddisfazione del Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, per il risultato veneto che spicca positivamente in uno studio in cui sono stati esaminati ben 498 comuni del Bel Paese.

“Il Veneto – ha ricordato il Presidente – si staglia da tempo al primo posto nella raccolta differenziata in Italia e si configura tra i primissimi posti in Europa. Si tratta di un percorso virtuoso che è stato rafforzato anche dal fatto che la Regione Veneto sta al passo con i tempi, parlo cioè del recente aggiornamento del Piano Rifiuti che prevede la dismissione delle discariche entro il 2030 e un ulteriore incremento della raccolta differenziata”.

“Ricordo, infine – ha aggiunto – che l’attenzione all’ambiente e alla sua salvaguardia è pieno e costante da parte della Regione perché si traduce anche in più salute per i nostri cittadini e in uno sguardo al futuro con più speranza per i nostri giovani”.