Linea ferroviaria Verona–Legnago. Eliminazione tre passaggi a livello a Cerea (VR) e realizzazione opere sostitutive. Vicepresidente De Berti “Maggiore efficienza e sicurezza nei trasporti”

Venezia, 3 febbraio 2023

La Giunta regionale del Veneto, su proposta della Vicepresidente e Assessore alle Infrastrutture e Trasporti Elisa De Berti, ha approvato la convenzione tra Regione, RFI e Comune di Cerea relativa alla soppressione di 3 passaggi a livello posti ai km 43+103 (Via Isolella Bassa), 43+494 e 44+620 della linea ferroviaria Verona – Legnago. Il provvedimento rientra nell’ambito del Protocollo d’Intesa sottoscritto da Regione e Rete Ferroviaria Italiana nel luglio 2017 che ha come obiettivo una progressiva soppressione di una serie di passaggi a livello nel territorio regionale mediante la realizzazione di opere sostitutive. Il costo degli interventi infrastrutturali che interesseranno i 3 PL in comune Cerea è di 14 milioni di euro.

“Questo intervento, che prevede la realizzazione di un sottopasso ferroviario e la chiusura di 3 passaggi a livello, risponde allo scopo di riqualificare, efficientare e mettere in sicurezza la tratta su rotaia e la relativa circolazione dei treni. L’obiettivo è duplice: da un lato migliorare il trasporto ferroviario, con minori rischi e una riduzione dei costi per il mantenimento in perfetto stato degli impianti dei passaggi a livello, dall’altro quello di intervenire sulla qualità di vita dei cittadini”, spiega la Vicepresidente De Berti.

Con questo provvedimento si dà avvio alla fase operativa dell’intervento infrastrutturale, per il quale RFI prevede di iniziare i cantieri entro l’estate 2023. La convenzione prevede oltre alla realizzazione di opere sostitutive consistenti in un sottopasso ferroviario con relative rampe di raccordo alla viabilità esistente, anche una viabilità complementare per il collegamento ai fondi agricoli a nord della linea ferroviaria.