Maltempo. Presidente Veneto: “Strutture regionali attivate per la valutazione dei danni, in un settore gia’ colpito da siccita”

Venezia, 25 aprile 2023

“Forti temporali e grandine hanno bersagliato in mattinata parte del territorio del Veneto. La grandine ha coinvolto colture e attività agricole già fortemente in difficoltà a causa della siccità. Sono in contatto con i Sindaci e gli enti locali: i chicchi di ghiaccio hanno raggiunto dimensioni notevoli, causando danni anche alle nuove semine. La Regione Veneto sta valutando – con i tecnici e le associazioni di categoria – l’attivazione di ogni utile iniziativa per fronteggiare le conseguenze dell’ondata di maltempo: è già stata attivata l’AVEPA per l’invio di squadre sul territorio, per una prima valutazione dei danni”, rende noto il Presidente della Regione del Veneto.