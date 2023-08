Meloni minacciata. Zaia, “Totale solidarieta’ istituzionale e personale. La forza della democrazia è superiore a questa forma di violenza”

Venezia, 30 agosto 2023

“Esprimo tutta la mia solidarietà istituzionale e personale alla Premier Giorgia Meloni per le minacce di morte ricevute oggi via social. Di certo la Presidente del Consiglio non è persona che possa essere scalfita da questa forma di violenza nelle sue convinzioni e nel suo agire. La forza della libertà e della democrazia è superiore a questo genere di intimidazioni e a tutto quanto punti a intaccare la convivenza civile, né la solidità delle Istituzioni, a cominciare dal Governo che presiede. Anche per questo ribadisco a Giorgia Meloni la mia totale vicinanza e solidarietà”.

Lo dichiara il Presidente della Regione del Veneto Luca Zaia, appresa la notizia delle minacce di morte ricevute via social dalla Presidente del Consiglio in occasione dell’annuncio della sua visita in Campania.