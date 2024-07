Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica. Completata la giuria. Zaia: “Nomi d’eccezione per una rassegna che proietta Venezia e l’Italia nel mondo”

Venezia, 10 luglio 2024

“Nomi di grandissimo livello per una rassegna che proietta la città di Venezia e l’Italia nel mondo. Anche in questa 81. edizione della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica, il Concorso potrà contare su una giuria di grande spessore, composta da nove personalità internazionali del cinema, che attribuiranno il Leone d’oro per il miglior film e gli altri premi ufficiali. Tra loro anche il nostro Giuseppe Tornatore, regista e sceneggiatore, che nel corso della sua lunga carriera si è aggiudicato innumerevoli riconoscimenti. A tutta la giuria, presieduta dalla francese Isabelle Huppert, porgo i migliori auguri di buon lavoro e un benvenuto nella città lagunare. Al direttore artistico della Biennale Cinema, Alberto Barbera, e al presidente della Biennale di Venezia Pietrangelo Buttafuoco rivolgo i miei complimenti, con l’augurio che l’importante manifestazione, in programma a Venezia dal 28 agosto al 7 settembre, possa portare notevoli soddisfazioni”.

Con queste parole il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia ha espresso la propria soddisfazione per il completamento della giuria della 81. Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia.