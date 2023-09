Oncologia. IOV sale in ranking di Newsweek. Zaia, “Complimenti per crescita di qualita’ e autorevolezza”

Venezia, 15 settembre 2023

“L’Istituto Oncologico Veneto cresce di qualità e autorevolezza internazionale di anno in anno. Per la sanità veneta è un motivo di grande orgoglio, perché in oncologia si tratta di salvare quante più vite possibili. Ringrazio per l’abnegazione e la grande preparazione scientifica tutto il personale medico e infermieristico e la Direzione Strategica”.

Così il Presidente della Regione Veneto commenta i risultati in crescita ottenuti dall’Istituto con sedi a Padova e Castelfranco nel ranking del prestigioso Nesweek, che ogni anno stila la classifica dei migliori ospedali specializzati al mondo.

“Lo IOV sale al terzo posto tra gli IRCCS pubblici monotematici in Italia – dice Zaia – ma cresce anche nel ranking mondiale, salendo al 127^ posto, posizione peraltro conquistata tra migliaia e migliaia di Istituti nel globo e quindi già di assoluto prestigio”.

“Newsweek – conclude Zaia – certifica, se ancora ve ne fosse bisogno, che l’oncologia veneta è d’eccellenza non solo in Italia, ma in Europa e nel mondo intero, con una crescita qualiquantitativa straordinaria”.