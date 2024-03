Operatori del Pronto Soccorso aggrediti a Verona, solidarietà e vicinanza di Zaia: “Necessario mettere mano alle pene per chi compie questi reati”

Venezia, 7 marzo 2024

“Non possiamo più assistere inermi a fatti come questo. Serve mettere mano alla legge, prevedendo reati specifici e condanne severe per chi aggredisce i sanitari. È un appello che rivolgo alla comunità istituzionale del Paese. Va tutta la mia solidarietà e la mia vicinanza ai quattro operatori del Pronto Soccorso che sono stati aggrediti durante l’orario di servizio all’Ospedale Borgo Roma di Verona. Un episodio inaccettabile, che condanno fermamente, ai danni di professionisti che svolgono il loro lavoro con impegno e dedizione, in un ambito sanitario delicato, come quello dell’emergenza-urgenza. Un grazie va agli agenti della Polizia intervenuti sul posto in soccorso del personale ospedaliero”.

Lo ha detto il Presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, con riferimento all’aggressione subita da due infermieri, un Oss e una guardia giurata al Pronto soccorso dell’Ospedale Borgo Roma di Verona.