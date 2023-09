Presidente Zaia, “Con metafora automobilistica del Premier, il Governo sostiene un rinnovamento che ha nell’autonomia una chiave fondamentale”

Venezia, 4 settembre 2023

“Ho accolto con attenzione il messaggio della Premier Meloni, lanciato da Monza, in cui invita a correre di più per far correre di più questo Paese. Ancora una volta dall’Esecutivo viene il sostegno verso un rinnovamento di grande visione. Sono le grandi riforme, autonomia e premierato, che devono ora garantire un salto nella modernità e verso la valorizzazione delle competenze per pianificare le azioni più importanti nella gestione della cosa pubblica. Dobbiamo fare un salto avanti verso l’efficienza e, per restare nell’ambito della Formula 1, oltre che sul motore è fondamentale lavorare sull’aerodinamica. E dobbiamo farlo utilizzando l’autonomia, che potrà affiancare una grande organizzazione, metodica e virtuosa, alla macchina propulsiva dell’economia e del ‘motore’ dello Stato. Solo così assicureremo un vero rinascimento, anche economico, al Paese”.

Con queste parole il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, condivide il pensiero espresso ieri dal Presidente del Consiglio a Monza a margine del Gran Premio.

“Ridurre la distanza tra cittadini e potere decisionale è fondamentale e sarà sempre più possibile con quella scelta di campo che, grazie a questo Governo che ha deciso di porre la questione, il Paese ha già raccolto – aggiunge il Governatore -. Quello che si sta facendo è esattamente nel solco della volontà che i Padri Costituenti hanno trasferito nella nostra Carta Fondamentale. L’autonomia è vera assunzione di responsabilità. Un principio che vale per tutti; per chi è impegnato alla progettazione, ai box o in pista. Cito il caso del Veneto, che oggi ha la spesa più bassa in Italia nella gestione della macchina pubblica: 126,7 € all’anno per ogni cittadino, contro una media nazionale di 215 €, per arrivare ai 609 € del territorio meno virtuoso. È la dimostrazione che l’efficienza amministrativa può essere coniugata a servizi eccellenti, ma servono strumenti e competenze affidate alle amministrazioni che più sono vicine al cittadino”.