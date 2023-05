Progetto “GenerAZIONE2026”. Assessore all’Istruzione,“Gioco di squadra con FICTS e Camera di Commercio con cui l’olimpismo diventa stile di vita tra i giovani”

Venezia, 29 maggio 2023

“Il cammino che abbiamo iniziato con la Federazione FICTS e la Camera di Commercio sta dando ottimi risultati. Come Regione del Venero ci siamo posti l’obiettivo di diffondere la pratica sportiva nelle scuole e la promozione dei valori Olimpici, coinvolgendo direttamente i nostri giovani, coloro che vivranno le emozioni di questa indimenticabile kermesse che tra tre anni sarà ospitata anche nei nostri territori”.

Lo ha detto, oggi, in Camera di Commercio a Treviso, l’assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione del Veneto, in occasione della presentazione della seconda edizione del progetto “GenerAZIONE2026”: momento in cui sono stati condivisi i momenti salienti della “Tre giorni” dell’evento finale che vedrà impegnati a Treviso, Cortina e Belluno i delegati della Federazione Internazionale Cinema e Televisioni Sportive, provenienti da 130 Paesi del mondo.

In programma mostre, proiezioni, workshop, convegni e premiazioni per promuovere il significato socio-culturale dei Giochi Olimpici e Paralimpici Milano Cortina 2026 con progetti rivolti ai giovani (31.835 in Lombardia, 10.130 in Veneto – con iscrizioni gratuite) per diffondere i valori Olimpici sul territorio, all’insegna dello slogan “Culture through sport”. Il progetto è sostenuto dagli sponsor Intesa Sanpaolo, Astoria e De Rigo Vision.

“Svegliare l’atleta che dorme in ogni cittadino, come ha detto il Presidente della FICTS prof. Franco B. Ascani – Membro della Commissione Cultura e Patrimonio Olimpico CIO, è l’obiettivo che condividiamo tutti”, ha proseguito l’Assessore regionale.

“Siamo quasi giunti al termine della seconda edizione del progetto, un percorso iniziato ad ottobre e che si concluderà a giugno, in cui abbiamo deciso di puntare, come prima e unica regione, sulle Giornate dello Sport: settimane dedicate alla pratica sportiva inserite nel calendario scolastico del Veneto. Il successo di questa iniziativa ci indica quanto sia importante avvicinare i ragazzi allo sport, e continueremo a farlo affinché entri a scuola dalla porta principale in quanto parte fondamentale della formazione – ha aggiunto l’Assessore -. Sin dalla prima stagione del progetto GenerAZIONE 2026 abbiamo, inoltre, compreso che lo sport può contribuire a aumentare la consapevolezza tra i giovani, la generazione che vivrà nei rispettivi territori le emozioni di Milano Cortina 2026”.

L’Assessore del Veneto ha, inoltre, anticipato la volontà di dare continuità al progetto: “È un progetto che merita di essere portato avanti, anche una volta concluse le Olimpiadi. I valori trasmessi ai giovani non si esauriranno con i Giochi Olimpici ma saranno una eredità preziosa da coltivare e tramandare”.

Infine, si è parlato, con il Presidente della Camera di Commercio Treviso-Belluno, Mario Pozza, delle opportunità di visibilità per il territorio e delle occasioni di lavoro per i giovani: “Come Regione del Veneto abbiamo attivato un tavolo di lavoro e vogliamo coinvolgere gli ITS, affinché i nostri giovani sviluppino le competenze che saranno sempre più richieste – ha concluso l’Assessore -. Abbiamo fortemente voluto l’attivazione di un Master di ITS Academy Turismo Veneto, in partenza a ottobre a Belluno, dedicato alla gestione dell’ospitalità delle aree montane. Le Olimpiadi sono un’occasione imperdibile e dobbiamo cogliere tutte le opportunità”.