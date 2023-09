Sanita’. Giunta Veneta approva e finanzia 20 progetti di ULLSS e Aziende Ospedaliere. Lanzarin, “Ancora avanti con nuovi investimenti”

Venezia, 5 settembre 2023

Dopo il via libera da parte della Commissione Regionale per l’Investimento in Tecnologia ed Edilizia in sanità, la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore Manuela Lanzarin, ha approvato e attivato il finanziamento per una serie di progetti e acquisti presentati dalle diverse Ullss e Aziende Ospedaliere del Veneto per un totale di 6 milioni 179 mila euro, ai quali si aggiungono 1 milione 385 mila euro di importi derivanti da precedenti finanziamenti regionali assegnati e non utilizzati.

“Proseguiamo senza sosta – fa notare la Lanzarin – nella nostra ormai storica strategia di investire continuamente in sanità, cercando di recepire tutte le istanze che arrivano dalle Ullss e Aziende Ospedaliere. In questo caso si tratta di 20 progetti ma nel corso del tempo sono molte centinaia i finanziamenti assegnati. Utilizziamo ogni risorsa disponibile, a cominciare dai 70 milioni che annualmente inseriamo per questo scopo nel nostro bilancio, e rimettiamo anche in circolo fondi che, per svariati motivi, non sono stati utilizzati. Ogni euro speso andrà a rispondere a esigenze certificate, ognuna delle quali costituisce di fatto, un intervento di miglioramento dei servizi rivolti ai cittadini”.

I progetti inseriti in questa delibera sono i seguenti:

ULSS 1 DOLOMITI – sostituzione di una risonanza magnetica 1,5 tesla all’ospedale di Belluno (234.588 euro derivanti da precedenti finanziamenti non utilizzati) – ristrutturazione e riorganizzazione dell’ospedale di Lamon, perizia supplettiva e finanziamento integrativo (268.272 euro) – lavori presso l’ospedale di Lamon, riqualificazione area parcheggio, completamento Centro di Riabilitazione, strada di accesso, valorizzazione di Colle San Pietro a uso riabilitativo (500 mila euro) – realizzazione della nuova sala ibrida e di emodinamica all’ospedale di Belluno (296.875 euro) – acquisto mezzi di soccorso (42.097 euro) – finanziamento integrativo dei lavori propedeutici all’installazione delle grandi apparecchiature relativa al PNRR all’ospedale di Belluno (407.330 euro derivanti da precedenti finanziamenti non utilizzati).

ULSS 2 MARCA TREVIGIANA – acquisto mezzi di soccorso (300.410 euro).

ULSS 3 SERENISSIMA – ristrutturazione per il completo rifacimento della Piastra Angiografica dell’Ospedale di Mestre, prefattibilità del progetto rivisitato e maggior importo rispetto a quello già approvato (475.825 euro) – acquisto mezzi di soccorso (un milione 564 mila 249 euro).

ULSS 4 VENETO ORIENTALE – acquisto mezzi di soccorso (134.039 euro).

ULSS 5 POLESANA – avvio della progettazione definitiva e ulteriore finanziamento per la ristrutturazione del reparto di Medicina dell’ospedale di Rovigo, opere propedeutiche alla realizzazione dell’ospedale di Comunità con fondi PNRR (792.350 euro) – acquisto mezzi di soccorso (17.204 euro).

ULSS 6 EUGANEA – autorizzazione a lavori negli ospedali di Camposampiero, Piove di Sacco e Cittadella (555 mila euro) – acquisto mezzi di soccorso (151.457 euro).

ULSS 7 PEDEMONTANA – acquisto mezzi di soccorso (39.344 euro).

ULSS 8 BERICA – acquisto mezzi di soccorso (273.383 euro).

ULSS 9 SCALIGERA – acquisto di colonne laparoscopiche di cui alla gara regionale già autorizzata da Azienda Zero e inserita nel Piano investimenti 2023 (169.458 euro derivanti da precedenti finanziamenti non utilizzati).

AZIENDA OSPEDALE UNIVERSITA’ DI PADOVA – acquisto mezzi di soccorso (17.204 euro) – ammodernamento della camera calda presso la Medicina Nucleare dell’Ospedale Giustinianeo (143.960 euro) – autorizzazione allo studio di fattibilità e assegnazione finanziamento per la realizzazione del nuovo Centro Regionale per le Cure Palliative Pediatriche (473.500 euro).

AZIENDA OSPEDALIERA UNIVERSITARIA INTEGRATA DI VERONA – acquisto mezzi di soccorso (133.825 euro).